Rolnicy i rolniczka mają za sobą pierwsze randki w 9. edycji "Rolnik szuka żony" i stoją przed trudnym wyborem, kogo zaprosić do swojego gospodarstwa. Jedno ze spotkań, które odbyło się online zainteresowało internautów, tym bardziej, kiedy w sieci pojawiło się zdjęcie uczestnika w tej samej stylizacji. Niektórzy internauci sugerują, że uczestnik pojawił się na miejscu i są zaskoczeni skąd decyzja randki online?

Internauci mają wątpliwości dotyczące jednej z randek Klaudii w "Rolnik szuka żony" 9!

Randki Klaudii w 9. edycji "Rolnik szuka żony" wzbudziły sporo emocji wśród widzów, którzy nie do końca są przekonani, że uda jej się znaleźć miłość wśród kandydatów. W końcu niewielu z nich ma coś wspólnego z rolnictwem.

Spore emocje wywołała randka Klaudii z 28-letnim Valentynem, która odbyła się online. Internauci mają jednak pewne wątpliwości po tym, jak w sieci opublikowano zdjęcia kandydatów "Rolnik szuka żony", a wszystkie są zrobione na tym samym tle. Jedna z internautek zasugerowała, że Valentyn pojawił się podczas nagrań z randkami, ale ostatecznie rozmawiał z Klaudią online!

- Zastanawia mnie, dlaczego rolniczka rozmawiała z nim online, skoro to zdjęcie sugeruje, ze On tam był - napisała jedna z internautek.

Fani programu są podzieleni i nie do końca wierzą w spekulacje na temat Valentyna i piszą wprost, że być może pojawił się dopiero w drugim etapie, ale założył tę samą koszulę:

- Serio? Może później dorobili to zdjęcie

- Przecież mówił, że jest chory. Czemu szukacie jakichś ustawek? Przecież to nie jest tak bardzo ważne.

- Może dojechał na drugi etap rekrutacji

- Tak jest, są takie wymogi by podczas pierwszego i drugiego dnia być w tych samych strojach.

- Był chory a następnego dnia już zdrowy

następny odcinek był nagrywany w kolejny dzień weekendu...

Internauci nie kryją, że to właśnie Valentyn zainteresował Klaudię i piszą wprost, że z pewnością zaprosi go do swojego gospodarstwa. Fani "Rolnika" dodają, że kandydaci Klaudii nie mają zbyt wiele wspólnego z pracą na gospodarstwie i może okazać się, że nie do końca odnajdą się w tej roli.

- Moim zdaniem zaimponował jej Valentyn. Zaiskrzyło. Trzymam kciuki za spotkanie na żywo. Nie online. - Konrad, Piotr i Valentyn - myślę, że ich wybierze - Tyle czasu w pracy 12h n budowie, nie ma tego jak pogodzić z pracą na wsi, o wspólnym odpoczynku nie wspominając

Sądzicie, że Klaudia i Valentyn mają szansę na związek?