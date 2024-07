Uczestnicy 9. edycji "Rolnik szuka żony" poznali swoje kandydatki podczas krótkich randek. Nie wszyscy byli zadowoleni ze swoich wyborów, ale najmłodszy uczestnik nie ukrywał, że jest oczarowany swoimi kandydatkami. Michał był pod ogromnym wrażeniem jednej z kobiet. To piękna i pewna siebie 20-latka skradnie serce rolnika? Michał z 9. edycji "Rolnik szuka żony" nie ukrywa:

Na drugi odcinek 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" widzowie musieli trochę poczekać, ale było warto. Rolnicy i rolniczka wzięli udział w randkach, a przed nimi trudny czas wyboru. Okazuje się, że nie wszyscy będą mieli z tym problem. Najmłodszy uczestnik 9. edycji "Rolnik szuka żony" już podczas pierwszej randki nie ukrywał, że jest pod wrażeniem 20-letniej Adrianny. Młoda kobieta poważnie myśli o założeniu rodziny, a prywatnie jest nianią 5-tki dzieci i nie ukrywa, że lubi gotować, a osoby, które ją znają mówią wprost, że jest kobietą "do tańca i do różańca".

Adrianna weszła mi w głowę dzień po czytaniu listów. Na pewno o niej myślałem najwięcej, bo to moje szczęście jest takie, że ja wybrałem tą jedyną i ja już szukać nie muszę, tylko już wybrałem. Zobaczymy czy to będzie moje szczęście – powiedział jeszcze przed randką Michał.

Michał z "Rolnik szuka żony" 9 zdecydował się zdradzić Adriannie, w jaki sposób wybrał jej list i powiedział szczerze:

Kobieta była nieco zaskoczona i powiedziała wprost, że to nie rolnik dokonał wyboru, ale wybrał za niego los:

Czyli to nie Ty mnie wybrałeś tylko los - powiedziała tajemniczo Adrianna.

Rozmowa pary przebiegała w miłej atmosferze, nie brakowało komplementów, a nawet flirtu. A Michał pochwalił tatuaże Adrianny, co ją bardzo ucieszyło, bo obawiała się, że może ich nie zaakceptować.

20-latka nie ukrywała, że imponuje jej podejście Michała i chciałaby go dalej poznawać:

To Twoje dojrzałe myślenie, jak na swój wiek, w jakiś sposób mnie zaskoczyło. - powiedziała wprost 20 latka i dodała: Ja myślę, że tą randką bardzo mnie do siebie zachęcił i po prostu chciałabym go bliżej poznać.