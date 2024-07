Tomasz z "Rolnik szuka żony" wybrał już kandydatki, które zaprosi na swoje gospodarstwo. Wśród nich znalazła się spodziewająca się córki 23-latka.

Znów ta ciąża mi nie przeszkadza ale znów ta niedomknięta sprawa z tym ojcem... - martwił się Tomasz przy dokonywaniu wyboru.

Czy ułoży mu się z Klaudią?

"Rolnik szuka żony 9": Tomasz zaprosił ciężarną Klaudię na gospodarstwo

Do 9. edycji "Rolnik szuka żony" zgłosiła się ciężarna Klaudia. W liście do Tomasza napisała, że w sierpniu urodzi córeczkę, jednak jej życie nie potoczyło się tak jak chciała i liczy, że może z nim jej się ułoży. Ku zaskoczeniu widzów, rolnik nie skreślił 23-latki. Tomasz z "Rolnik szuka żony" chciał poznać ciężarną kandydatkę. Nie ukrywał, że "coś go do niej ciągnie". Z Klaudią im się super rozmawiało i przyznał, że super z niej dziewczyna.

Znów ta ciąża mi nie przeszkadza ale znów ta niedomknięta sprawa z tym ojcem. Niby sprawa jest domknięta ale nie wiadomo jak to się dalej potoczy, np. on będzie chciał wrócić do niej, ona będzie chciała wrócić do niego. Nieraz jest różnie. Myślę, że mam tu trochę w swojej główce jeszcze trochę do pomyślenia.

Tomasz zaprosił Klaudię na kolejną randkę i chociaż miał obawy to ostatecznie zaprosił ją na swoje gospodarstwo.

We wcześniejszym odcinku Tomasz z "Rolnik szuka żony" przyznał, że ma już faworytkę. Była nią Justyna i ona również wraz z Klaudią i Kasią odwiedzą go w jego domu.

Mniej szczęścia miała Basia, która jest mamą aż trójki dzieci. Tomasz z "Rolnik szuka żony" przyznał, że przerosła go jej sytuacja rodzinna:

Basi podziękowałem, bo ma trójkę dzieci. To dla mnie za dużo. Jedno dziecko z poprzedniego związku to tak, ale trójka to troszeczkę za dużo dla mnie.

Myślicie, że rolnik odnajdzie miłość w programie?

