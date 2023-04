"Rolnik szuka żony 10": Oto wszyscy kandydaci do nowej edycji show

Już wszystko jasne - wiemy, kto powalczy o miłość w 10. edycji "Rolnik szuka żony" - będzie to grupa ośmiu rolników i rolniczek z całej Polski. Standardowo to ilość listów od potencjalnych kandydatów zadecyduje, kto znajdzie się w kolejnym etapie show i będzie miał możliwość poznawania osób oraz zaproszenia ich na gospodarstwo. Poznajcie ich bliżej!

"Rolnik szuka żony 10": Kandydaci i ich zdjęcia

Za nami "zerowy" odcinek "Rolnik szuka żony 10", w którym poznaliśmy ośmiu rolników szukających miłości - wśród nich są dwie rolniczki - Anna oraz Agnieszka. Poznajcie bliżej wszystkich uczestników show - niżej ich zdjęcia, opisy oraz instrukcje, jak wysłać list do wybranego rolnika.

Oto 33-letni Adam B., który mieszka w województwie Kujawsko-Pomorskim, gdzie samodzielnie prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo rolne. Praca rolnika daje mu swobodę w planowaniu wolnego czasu, może więc swoje pasje – rękodzieło z drewna i metalu, IT, podróże, planuje też rozpocząć naukę hiszpańskiego. Ma 181 centymetrów wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, lubi aktywności fizyczne, trenował sztuki walki i kick-boxing.

W związku ceni sobie przyjaźń, wzajemne zrozumienie i wspólne cele i marzenia. Poszukuje zadbanej, wrażliwej kobiety bez nadmiernej ilości kolczyków i zbyt skrajnych poglądów religijnych, którą będzie mógł zabierać na pikniki nad jeziorem czy na morskiej plaży - czytamy.

Listy do Adama można wysyłać na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Adam B.” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl

Kolejną kandydatką jest 40-letnia Agnieszka. Samodzielnie gospodaruje na 17 hektarach, hoduje konie, prowadzi ośrodek jeździecki, hotel i restaurację. Mimo ogromnej liczby obowiązków, prócz jazdy konnej lubi też jazdę na rowerze i nartach, lubi też spacery, podróże dobre książki i ciekawe filmy. Choć bywała już w związkach nie może z całą pewnością powiedzieć, żeby była kiedyś zakochana. Jakiego szuka mężczyzny Wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od lat 35 do 50 z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. Kogoś na kogo będzie mogła liczyć, komu będzie mogła się wygadać i z kim będzie mogła założyć rodzinę. Nigdy nie zaakceptowałaby mężczyzny leniwego, chorobliwie zazdrosnego lub nadużywającego alkoholu. Nie ma nic przeciwko rozwodnikom, o ile sprawa jest już definitywnie zamknięta.

List do Agnieszki można wysłać na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Agnieszka” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl

Miłości w show chce szukać również 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego, specjalizujący się w hodowli nowalijek, czyli wiosennych warzyw. Nie wyobraża sobie mieszkać poza wsią. Ma 180 cm wzrostu, ciemne oczy. W wolnych chwilach gra w tenisa stołowego, lubi siatkówkę i piłkę nożną. Interesuje się motoryzacją, lubi dobre filmy, a w wolnych chwilach spotyka się ze znajomymi i rodziną.

Choć zawsze podobały się mu niebieskookie brunetki o długich włosach, to w „Rolniku” szuka przede wszystkim kogoś kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i jego pasję, kogoś kto zaakceptowałyby go takim, jakim jest i z kim mógłby założyć własną rodzinę.

Listy należy wysyłać na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Dariusz” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

Kolejnym kandydatem w "Rolnik szuka żony 10" jest Mariusz, 40-letni rolnik z województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jak czytamy w opisie:

Zanim przejął rodzinne gospodarstwo próbował swoich sił w wojsku, wkrótce jednak przekonał się, że jego prawdziwym powołaniem jest praca na roli, gdzie może robić rzeczy po swojemu, uczyć się na własnych błędach i być panem swojego życia. Człowiek pracowity, i uzdolniony co to i pole zaorze i pierogi polepi. Bywał już w związkach (raz był nawet zaręczony) ale wciąż nie udało mu się znaleźć kogoś, z kim mógłby założyć rodzinę.

Mariusz ma 167 cm wzrostu, nie ukrywa, że lubi dobrze zjeść, więc umiejętność gotowania będzie mile widziana. Wie, że w życiu nie ma ideałów, sam nie jest idealny i nie spodziewa się tego od swojej partnerki, oczekuje natomiast szczerości, szacunku do siebie, rodziny i pracy. W programie poszukuje kobiety mniej więcej w swoim wieku (lub trochę młodszej), która wspierałaby go w jego pracy i którą mógłby zabierać na idealne randki przy blasku świeć, dobrym winie do kolacji, płatkami róż, muzyką i tańcem.



Listy do Mariusza należy wysyłać na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Mariusz” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl

W "Rolnik szuka żony 10" być może pojawi się też Adam Ch., który ma 29 lat i jest wysokim spokojnym blondynem, który wie, że wykonuje swój wymarzony zawód i ma jasno wyznaczone cele w życiu. Od 8 lat wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo nastawione głównie na produkcje mleka. Z rolnictwem łączy również swoją przyszłość, a patrzenie na budzące się do życia pola sprawa mu wielką satysfakcję i motywuje go do dalszego działania. W programie szuka szczupłej, zadbanej kobiety z w wieku od 23 do 31 lat, bez nałogów, nie za cichej, z własnymi pasjami i celami, z którą mógłby dzielić swoje życie (choć niekoniecznie pracę w gospodarstwie).

Listy do Adama wyślij na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Adam Ch” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl

Kandydatem, którego poznaliśmy w zerowym odcinku "Rolnik szuka żony 10", jest również Waldemar (zwany przez przyjaciół „Waldi”) , który ma 41 lat, oczy piwne, 184 centymetry wzrostu. Z wykształcenia jest specjalistą od turystyki i hotelarstwa, z zamiłowania i zawodu rolnikiem. Dumny ojciec 7-letniego Darka, który jest dla niego najważniejszą osobą w życiu, niestety małżeństwo z mamą Darka nie przetrwało próby czasu i już od trzech lat prowadzi samotne życie.

Waldemar to miłośnik kina, muzyki i tańca, pasjonat dalszych i bliższych podróży, darta, kręgli i aktywnego spędzania czasu.

W programie poszukuje kogoś, z kim mógłby dzielić swoje życie, swoje radości i smutki, obowiązki i wolny czas. Kogoś kto na lojalność odpowiedziałby lojalnością, na szczerość szczerością i z kim mógłby szukać wspólnego szczęścia. Nie ma specjalnych preferencji co do wyglądu, choć nie ukrywa, że ten nie jest mu obojętny, nie wyobraża też sobie związku bez wzajemnej chemii. U kobiety nie zaakceptowałby palenia papierosów, arogancji czy nadmiernej impulsowości, ważna też będzie dla niego stosunek potencjalnej wybranki do jego syna.

Wyślij list na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Waldemar” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl

Miłości w "Rolnik szuka żony" szuka także 28-letni Artur, który razem z rodzicami i dziadkami uprawia pond stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu, co pozwala mu uprawiać jego pasję – prowadzenie wielkich i ciężkich maszyn.



Ma 188 cm. wzrostu. Jak twierdzi, jest uprzejmy, odpowiedzialny, lojalny i uczciwy. W "Rolnik szuka żony" szuka naturalnej, wyrozumiałej, odważnej i kreatywnej kobiety, która nie tylko mu się spodoba, ale także takiej, żeby można było o wszystkim porozmawiać, pośmiać się, zabawić i razem znaleźć wspólny temat i którą będzie mógł zabierać na wiele fantastycznych randek, bo jak mówi „nieważne gdzie, ważne z kim”

Napisz list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Artur” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl

W "Rolnik szuka żony 10" poznaliśmy również 35-letnią Annę, która wraz z bratem uprawia w szklarniach pomidory i ogórki. Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania rolniczka, z zawodu bizneswoman a oprócz zarządzania gospodarstwem prowadzi też salon kosmetyczny. W wolnych chwilach podróżuje, rysuje i zajmuje się swoimi psami. W wieku 24 lat wzięła ślub cywilny, ale związek rozpadł się po kilku latach. Od dwóch lat jest samotna.

W związku wierzy w szczerość, uczciwość, oddanie i dobre serce chociaż wolałaby, aby cechami tymi charakteryzował się wysoki, zadbany i uśmiechnięty mężczyzna. Niekoniecznie z przeszłością, ale jest gotowa to przemyśleć. Ktoś, kto dałby jej poczucie, że jest dla niego ważna więcej niż przez chwilę. Z kimś, z kim mogłaby śmiało i bez obaw założyć rodzinę

Wyślij list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Anna” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

Jak myślicie, kto z nich dostanie najwięcej listów i trafi do finałowej piątki?

