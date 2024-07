Tomasz z "Rolnik szuka żony" zdecydował się zaprosić na gospodarstwo 23-letnią Klaudię, która aktualnie spodziewa się dziecka. Mimo wątpliwości i obaw związanych z "niezamkniętą sprawą z ojcem dziecka", rolnik postanowił dać szansę dziewczynie. Klaudia przyznała, że nie powiedziała pozostałym kandydatkom o swoim stanie błogosławionym i obawia się ich reakcji. Jej historia w programie poruszyła internautów:

Wszystko ok... ale życie, to nie sielanka... Różnie bywa

Czy kiedyś nie będzie jej wypominał...

Co jeszcze na temat Klaudii i Tomasza z "Rolnik szuka żony" piszą internauci?

"Rolnik szuka żony": Widzowie o obawach ciężarnej Klaudii

Ciężarna kandydatka Tomasza z "Rolnik szuka żony" nie zdradziła koleżankom, że jest w ciąży. W ostatnim odcinku programu, gdy wszystkie dziewczyny dotarły już na gospodarstwo rolnika, 23-latka przyznała, że obawia się reakcji pozostałych dziewczyn oraz tego, jak zostanie odebrana. Boi się łatki, że "szuka tatusia" dla swojego dziecka. Z kolei internauci przyjęli ciężarną kandydatkę Tomasza ciepło i chociaż nie wszyscy, popierają jej decyzję o udziale w programie, trzymają za nią kciuki:

- Życie bywa nieprzewidywalne.. dziewczyna jest bardzo odważna występując w programie. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa

- Mam taką nadzieję że Pan Tomek jednak wybierze Klaudię, bo bardzo do siebie pasują SZCZĘŚCIA ŻYCZĘ

- No sory, ale trochę to tak wygląda. Chyba lepiej by zrobiła jakby teraz skupiła się na ciąży, na dziecku, a nie na rolniku

Ale każdy żyje po swojemu, więc życzę powodzenia, może akurat jej się uda

- czytamy na Facebooku "Rolnik szuka żony".

Fani "Rolnik szuka żony" zastanawiają się również nad tym, jak sam Tomasz podejdzie do znajomości z ciężarną kandydatką oraz czy fakt, że spodziewa się dziecka, faktycznie nie będzie dla niego problemem w przyszłości:

Widzowie zastanawiają się również, jak będzie wyglądał pobyt Klaudii na gospodarstwie, ponieważ dziewczyny często pomagają rolnikom w przydomowych obowiązkach:

Kobieta w ciąży w którymś już miesiącu często to nie idzie do roboty tylko na L4. Zwłaszcza fizycznej. A tu trzeba bardzo wcześnie wstawać i pracować. Nie wiem jak ją tam szczędzą. Ale tak poza tym jest sympatyczna przynajmniej do tej pory.

Dyskusje wzbudził również fakt, kiedy Klaudia zdecyduje się powiedzieć innym uczestniczkom "Rolnik szuka żony", że spodziewa się dziecka.

- Wcale tej ciąży nie widać. Ciekawe czy jednak panie same się zorientują czy jednak im powie.

- Jak poczują się pozostałe panie jak się dowiedzą, że Klaudia jest w ciąży.

- Najważniejsze jest to, że ,,pan" rolnik o tym wie, pozostałe panie nie wybierają jej na żonę. Jego decyzja, on występuje w programie jako rolnik szukający żony, nie odwrotnie

Taka mała sugestia

Z kolei Tomasz z "Rolnik szuka żony" mówił wprost o ciężarnej 23-latce, że "coś go do niej ciągnie". Czy podczas pobytu na gospodarstwie okaże się, że będzie tą jedyną? A może serce rolnika zdobędzie Justyna lub Kasia?

