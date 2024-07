Już niedługo na antenie stacji TVP zobaczymy pierwszy odcinek 9. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Zgodnie z zasadami show, w programie znalazło się miejsce dla 5 rolników. Przez najbliższe tygodnie będziemy śledzić losy Klaudii, Michała, Tomasza R., Mateusza oraz Tomasza K. Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z prowadzącą program, Martą Manowską, która wyjawiła nam, że prawdziwą furorę zrobił właśnie Tomasz K!

- Tomasz trochę rozbił bank - wyznaje z uśmiechem przed naszą kamerą prowadząca "Rolnik szuka żony"

Czy to oznacza, że możemy się spodziewać rekordu listów?

"Rolnik szuka żony 9": Marta Manowska o Tomaszu K.

Tomasz K. był pierwszym oficjalnie zaprezentowanym uczestnikiem 9. edycji "Rolnik szuka żony". Fani show już po prezentacji wizytówek podejrzewali, że sympatyczny i przystojny młody rolnik z pewnością znajdzie miejsce w programie. Tak też się stało i wygląda na to, że wątek Tomasza może dostarczyć widzom wielu emocji już na samym początku. Podczas naszej rozmowy z Martą Manowską dotyczącej udziału Tomasza w "Rolnik szuka żony", zapytaliśmy prowadzącą show o rekordy listów. Gwiazda odpowiedziała tajemniczo, ale bardzo wymownie!

- Mogą one paść - wyznała Marta Manowska.

Czyżby to właśnie Tomasz K. otrzymał najwięcej listów i pobił rekord w historii show, który należy do Kamili z 8. edycji? O tym przekonamy się już niedługo! A co jeszcze na temat Tomasza zdradziła nam Marta Manowska?

- Tomek jest nie tylko przystojny, ale też niesamowicie grzeczny, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Jest bardzo dobrze wychowany, ma bardzo wysoki poziom, jest na pewno dżentelmenem, jest wielkim romantykiem. [...] Jest mężczyzną na życie, taki materiał na męża - dodała przed naszą kamerą prowadząca show.

Więcej szczegółów na temat Tomasza, które zdradziła nam Marta Manowska poznacie z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!