To już pewne! W 10. edycji "Rolnik szuka żony" największe zainteresowanie wzbudził Artur. 28-letni rolnik oczarował kobiety, które wysłały do niego naprawdę sporo listów. Czy przebił rekord Kamili, która w 8. sezonie programu miała do przeczytania aż 500 listów? Po emisji premierowej odsłony "Rolnik szuka żony" wszystko stało się jasne.

Artur z "Rolnik szuka żony" ma powody do radości

Rozpoczęła się jubileuszowa edycja programu o poszukujących miłości rolnikach. Dziś wieczorem widzowie obejrzeli premierowy odcinek 10. edycji "Rolnik szuka żony", w którym uczestnicy otrzymali listy od osób, które chciałyby ich bliżej poznać. Do tej pory to Kamila z 8. edycji dostała najwięcej wiadomości i wówczas padł rekord listów w "Rolnik szuka żony".

Nieco mniej, ale również całkiem sporo listów otrzymał Artur. Do uczestnika 10. edycji "Rolnik szuka żony" napisało aż 141 kobiet!

Artur przed kamerą zdradził, dlaczego do tej pory nie znalazł tej jedynej. Przystojny rolnik wyznał również, jakiej kobiety będzie szukał w listach.

Wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykałem zawsze miały problem albo że na czas nie przyjechałem, albo że się nie odzywam w ciągu dnia. A mi ciężko jest napisać w ciągu dnia bo skoro jestem operatorem maszyn to ja muszę naprawdę skupić się na tym co robię żeby nie wyrządzić żadnej krzywdy ani nic żeby się nie stało- mówił Artur. Szukam takiej dziewczyny, która będzie tego świadoma czym się zajmuję, jak u mnie to wygląda. Musi to zobaczyć sama, na własne oczy, poprzebywać trochę czasu to zobaczy i zrozumie mnie, że jest naprawdę ciężko w ciągu dnia wszystko pogodzić- dodał.

Czy rolnik znajdzie miłość w programie? Jedno jest pewne, otrzymał mnóstwo wiadomości od naprawdę pięknych kobiet.

Czuję to w sobie, że znajdę w tych listach tą jedną, jedyną.

Tylko spójrzcie, jakie kobiety napisały do Artura. Myślicie, że rolnik zaprosi je na randki i wystąpią w kolejnym odcinku "Rolnik szuka żony"?

