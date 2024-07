Zamieszanie wokół Roberta Janowskiego i teleturnieju "Jaka to melodia?" trwa. Jak podał magazyn "Flesz" prowadzący Robert Janowski rozstaje się z Telewizją Polską, bo TVP chce zmienić formułę programu. Chodzi o dodanie do repertuaru pieśni patriotycznych oraz przeniesienie Janowskiego z kontraktu na etat w TVP.

Jest komentarz menadżerki Janowskiego, czy zobaczymy go jeszcze w "Jak to melodia?", skoro TVP chce teraz samodzielnie produkować program. Podobno TVP w „Jaka to melodia?” rozważa zwiększenie liczby prowadzących.

- Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ na dzień dzisiejszy ten program nie istnieje. Telewizja Polska nabyła prawa do formatu „Name That Tune”, nie ma natomiast praw do tytułu „Jaka to melodia?”. Oznacza to, że we wrześniu nie będzie teleturnieju „Jaka to melodia?” tylko teleturniej „Name That Tune” - mówi Janowska Wirtualnym Mediom.