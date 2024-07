Ostatni sezon programu "Jaka to melodia?" oglądało średnio 1,91 mln widzów! Okazuje się, że po 20 latach emisji muzyczne show wciąż przyciągało prawdziwe tłumy przed telewizory. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl świetne wyniki oglądalności sprawiły, że TVP, w czasie nadawania programu, był liderem na rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. W grupie 16-49 show prowadzone przez Roberta Janowskiego było z kolei na trzecim miejscu, przegrywając z TVN i Polsatem.

Największą liczbę widzów zgromadził odcinek, który widzowie mogli zobaczyć 12 marca. "Jaka to melodia?" przyciągnęła wówczas 2,89 mln widzów. Niestety, jak już wiecie, wciąż nie wiadomo, czy Robert Janowski pojawi się w kolejnym sezonie programu. Magazyn "Flesz" poinformował ostatnio, że prowadzący show nie zgodził się na zmiany, które miały polegać m.in. na wprowadzeniu piosenek patriotycznych do show.

Robert jest przekonany, że fani nie zaakceptowaliby programu w nowej formule. Po długim namyśle doszedł do wniosku, że musi odejść. To była nieła­twa decyzja, bo przecież w tym roku miał świętować 20-­lecie „Jaka to melodia?” – przyznał informator Flesza.