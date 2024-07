"Rolnik szuka żony" to obecnie najpopularniejszy program w Polsce! Świadczą o tym wyniki oglądalności - show TVP nie pozostawia konkurencji żadnych szans! Zobacz: „Rolnik szuka żony” zostawił konkurencję w tyle! Znamy wyniki oglądalności największych show!

W drugim odcinku programu uczestnicy show, czyli rolnicy i jedna rolniczka Ania, po raz pierwszy spotkali się ze swoimi wybrankami! Rafał, Anna, Eugeniusz, Grzegorz i Robert tydzień temu na podstawie listów wybrali kandydatów i kandydatki, którzy pojawili się w show!

Najwięcej kandydatek wybrali Anna oraz Rafał. 27-letni Rafał jest przystojnym młodym rolnikiem, który dostał aż 200 listów! Dlatego też był bardzo wybredny! W rozmowie z kandydatkami stawiał na naturalność i szczerość. Nie brakuje mu poczucia humoru, więc momentami było zabawnie. Były też wzruszające momenty. Jedna z uczestniczek popłakała się. Ma za sobą trudne doświadczenia z mężczyznami, jednak nie chciała zdradzać, co się właściwie stało. Rafał przytulił ją i pocieszał. Brawo!

Anna to jedyna rolniczka w show. 36-latka ma konkretne wymagania! Nie chce palaczy, młodszych facetów oraz tych z dredami. Wyjaśniła, że jej partner musi przekroczyć 30 lat. Wielu z nich wysłało do niej listy ze zdjęciami z przeszłości, co od razu wychwyciła.

Eugeniusz, najstarszy uczestnik (75 lat!) był zachwycony kandydatkami! Ich spotkania wyglądały jak za dawnych czasów. Było bardzo elegancko i dostojnie!



W przyszłym odcinku bohaterowie będą musieli wybrać tylko 3 kandydatki, które zaproszą do swoich domów. Macie już faworytów?