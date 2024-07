Rolnik szuka żony - trzeci odcinek za nami! Tym razem uczestnicy musieli wybrać tylko trzech kandydatów, którzy wprowadzą się do ich domu. Wcześniej, z wybraną piątką, spędzili cały dzień na wspólnych zabawach. Nie były to łatwe decyzje! Ale jednak udało się!

Reklama

Zobacz: Rolnik szuka żony 2: Pierwsze spotkanie rolników z kandydatkami! Jak wypadli?

Rolnik szuka żony - trzeci odcinek!

Grzegorz do kolejnego etapu zaprosił: Mirellę, Paulinę, Małgosię, Justynę i Annę. Zobaczcie, kim one są:



Paulina ma 21 lat i mieszka w Bielsku–Białej, którą uważa za idealne połączenie nowoczesnego miasta i tradycyjnej wsi....

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Zobacz także

Mirella ma 20 lat i pochodzi z małej, kujawskiej miejscowości , gdzie mieszka do dziś. Nie wyobraża sobie życia w mieś...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Małgosia pochodzi ze Śląska i jest absolwentką Politechniki w Krakowie. Pracuje w firmie produkującej części do samochod...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Justyna ma 24 lata i pochodzi z małej miejscowości nieopodal Warszawy. Obecnie studiuje prawo, a w wolnych chwilach...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

24 latka z Kotliny Kłodzkiej, od pięciu lat mieszka we Wrocławiu gdzie studiuje i pracuje jako nauczycielka w...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Kandydatki, które wybrał Eugeniusz to: Elwira, Krystyna, Liliana, Maria i Stanisława.



Pani Stanisława ma 62 lata i jest przebojową Małopolanką. Zanim przestała być aktywna zawodowo, pracowała jako pomoc...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Pani Maria to 67 letnia rodowita Gdynianka. Jest kobietą aktywną i pełną życia. Wśród jej licznych zajęć znajdziemy zaró...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Pani Lilianna ma 63 lata i do programu przyjechała z Pomorza Zachodniego. Przez wiele lat pracowała jako referent...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Pani Krystyna ma 68 lat i pochodzi ze Śląska. Choć urodziła się na wsi, większość życia spędziła w mieście. Swoje życie...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Pani Elwira ma 71 lat i z pochodzenia jest Łotyszką. Absolwentka biochemii na Uniwersytecie w Rydze, przez wiele lat...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Robert wybrał wszystkie kandydatki!



Robert zdecydował: na razie żadnych rozstań #rolnikszukazony

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 20 września 2015

Anna zaprosiła do następnego etapu Mariusza, Łukasza, Kubę, Zdzisława!



37-letni rozwodnik ze śląska. Dorastał w rodzinie rolniczej (rodzice mieli pięknie położone gospodarstwo, wysoko w gó...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Mariusz – 39 lat, „kawaler z odzysku” który swoje życie dzieli pomiędzy Londynem (gdzie pracuje jako kucharz) a...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Jakub ma 38 lat i do programu przyjechał z Lublina, gdzie pracuje jako handlowiec. Urodzony optymista, który nigdy się...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Łukasz ma 28 lat, pochodzi z Podkarpacia i z wykształcenia jest prawnikiem. Na co dzień pracuje w jednej z największych...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015

Przystojny Rafał dał szansę m.in. Justynie i Ewelinie.



26 lat, z wykształcenia prawnik. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Uważa się za osobę wytrwałą, cierpliwą, dążącą do...

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 13 września 2015





Ania ze swoimi wybrankami grała w bule, Rafał postanowił lepić garnki! Grzegorz nauczył zaś swoje wybraki strzelać z łuku. Robert - zagrał z dziewczynami w kalambury!

Ostatecznie do swoich domów rolnicy (i rolniczka) wybrali:



Eugeniusz: Krystyna, Lilianna i Stanisława

Anna: Mariusz, Łukasz i Kuba

Rafał: Justyna, Ewelina i Kamila

Grzegorz: Ania, Paulina, Mirella

Robert: Krystyna, Agnieszka, Joanna

Oglądaliście?

Zobacz: "Rolnik szuka żony" w górę, "Taniec z Gwiazdami" na podium! Znamy wyniki oglądalności