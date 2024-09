Cała Polska żyje wielką tragedią, jaką są wydarzenia w południowej części kraju. Co chwilę spływają nowe wiadomości o zalanych miastach i odciętych drogach. Teraz jedna z uczestniczek 6. edycji miłosnego show "Love Island" wyjawiła, że jej dom rodzinny jest zagrożony powodzią i pokazała, jak wspierają ją jej fani. Zobaczcie sami!

Ostatnie dni dla mieszkańców południowej Polski są stresujące i spędzają im sen z powiek. Powódź, jaka dotknęła część kraju ma coraz większe rozmiary i skutki. Najgorzej na dzień dzisiejszy jest w okolicach Kłodzka i Głuchołazów, jednak tereny objęte podtopieniami są znacznie szersze. Ostatnio Dagmara Kaźmierska zwróciła się do fanówi wyjawiła, że jej miasto rodzinne jest w krytycznej sytuacji:

Ja jestem w Egipcie, więc u mnie jest dobrze, ale kupiłam szybko bilet i wracam dzisiaj w nocy do domu. U mnie jest dobrze, ale moja rodzina i przyjaciele... Mój brat w Ołdrzychowicach całkowicie zalany. Nie wiadomo co, bo dom jest przy rzece. Moja mama też... Dom, sklep przy rzece. Moją mamę na tamtej powodzi porwało. Gdyby nie mój kuzyn, to nie chcę nawet mówić, co by było, dlatego wracam

- mówiła do fanów Kaźmierska.