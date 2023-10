Doda pokazała brzuszek ciążowy. "Nie mogę uwierzyć"

Ewa Farna opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie na którym pozuje z dużym ciążowym brzuszkiem. Czyżby jedna z najpopularniejszych młodych wokalistek spodziewała się drugiego dziecka? Wpis Ewy Farnej rozwiewa wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Sprawdźcie, co napisała gwiazda i spójrzcie na jej piękne zdjęcie! Ewa Farna pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem Ewa Farna została mamą w połowie ubiegłego roku- na świecie pojawiło się wówczas pierwsze dziecko wokalistki i jej męża Martina Chobota. Ewa Farna ma syna, który otrzymał piękne imię Artur. Artystka należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoje życie prywatne i naprawdę rzadko publikuje w sieci zdjęcia na których widać jej dziecko. Co ciekawe, ostatnio Ewa Farna pokazała swoim fanom na Instagramie fotkę, na której pozuje z ciążowym brzuszkiem. Czy to oznacza, że jest w drugiej ciąży? Nie- gwiazda napisała, że jest to zdjęcie sprzed roku, kiedy czekała na narodziny syna Artura. To juz ponad rok temu..😱🙏🏼 #dzienojca #happyfathersday #youarethebest #najwiekszapomoc- napisała Ewa Farna. Internauci są zachwyceni niepublikowanym dotąd zdjęciem! - Piekne zdjecie❤️ - Ale ten czas szybko leci 😍 - Cudownie ❤️❤️ - 💙 piękny brzuszek - A już chciałam gratulować 😂😂❤️❤️👍🏻👍🏻- komentują fani. Zobaczcie piękne zdjęcie Ewy Farnej z dużym ciążowym brzuszkiem! Zobacz także: Ewa Farna pokazała nowe zdjęcie synka. Artur to już duży chłopak, lada dzień skończy rok! Ewa Farna pokazała niepublikowane dotąd zdjęcie. Wyświetl ten post na Instagramie. ...