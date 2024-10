Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył wszystkich. Uczestnik najnowszej edycji kontrowersyjnego eksperymentu podczas relacji na InstaStories opublikował krótką ankietę dotyczącą... Agaty! Nie uwierzycie, o co zapytał Piotr. Internauci ruszyli z głosowaniem, ale nagle ankieta zniknęła z sieci. Czyżby Piotr pożałował tego, co wrzucił do mediów społecznościowych?

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczył pytaniem o Agatę

Kolejny odcinek dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. W miniony wtorek TVN wyemitował siódmą odsłonę wielkiego hitu, w którym uczestnicy wrócili już z podróży poślubnych. Sporo działo się u Piotra i Agaty, którzy po powrocie do Polski pojechali prosto do domu uczestnika. Niestety, wydaje się, że ich relacja nie należy do najłatwiejszych, a niektórzy fani od jakiegoś czasu podejrzewają, że małżeństwo Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przetrwało. Zachowanie pary w najnowszym odcinku z pewnością podsyci plotki na temat ich rzekomego rozstaniu.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma już dość humorów Agaty i przed kamerami głośno komentował zachowanie swojej żony.

Czasami mam takie wrażenie, że cokolwiek bym zrobił albo gdziekolwiek nie zabrał Agaty to na początku jest takie irytujące dla mnie jej narzekanie mówił Piotr.

Uczestnik wielkiego hitu TVN nie tylko w programie głośno wyraża swoje zdanie na temat Agaty. Zaledwie kilka dni temu Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wytrzymał i uderzył w żonę w mediach społecznościowych. Piotr opublikował wówczas gorzkie komentarze, w których krytykował zachowanie Agaty. Teraz okazuje się, że uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu zareagował również na wydarzenia, które zostały pokazane w najnowszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Piotr podczas relacji na InstaStories opublikował ankietę, która z pewnością może zszokować wiele osób.

Czy Agata jest toksyczna i wpływa źle na męża... napisał Piotr.

Internauci ruszyli z głosowaniem i w pewnym momencie aż 61 procent osób, które wzięły udział w ankiecie, zagłosowało na "tak". Co ciekawe, już po kilkudziesięciu minutach ankieta zniknęła z relacji Piotra. Czyżby pożałował tak mocnych słów?

Instagram @mauroespresso

Waszym zdaniem Piotr przesadził? Przypominamy, że po emisji najnowszego odcinka również fani nie zostawili suchej nitki na Agacie ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Internauci ostro skomentowali zachowanie uczestniczki, która w programie bardzo chłodno reagowała na swojego męża.

Myślicie, że relacja tej pary ma szansę przetrwać po programie? My mocno trzymamy za nich kciuki i już czekamy na kolejne odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a przede wszystkim na wielki finał, w którym uczestnicy będą musieli podjąć decyzje w sprawie swoich związków.

