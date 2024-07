Piotr Kędzierski skrytykował Radosława Majdana w programie "W dobrym stylu"! Dziennikarz muzyczny był gościem Małgorzaty Rozenek. Rozmowa dotyczyła muzyki, pojawił się też wątek "Agenta", a gwiazda TVN wyjawiła pewną tajemnicę. Mianowicie Małgorzata Rozenek zdradziła, że na imprezach Radosław Majdan zawsze prosi DJ-a o piosenki dla ukochanej:

Piotr Kędzierski jako DJ w jednej z rozgłośni radiowej postanowił skomentować to zachowanie Radosława Majdana. Okazuje się, że uczestnik "Agenta" nie pochwala tego, co robi były piłkarz. Co powiedział Małgorzacie Rozenek?

Czy Ty jak wchodzi do teatru to mówisz: Panie Szyc pan powinien to "Być albo nie być" zagrać bardziej dramatycznie? No nie, to jest trochę wstyd. Powiedz Radosławowi, żeby ochłonął. DJ-e nienawidzą tego. To jest po prostu taka sytuacja, że masz ochotę powiedzieć "No już, idź stąd". A najgorsi są ci, którzy wciskają ci pieniądze do ręki. Porozmawiajmy z Radosławem. Jak już będziemy przyjaciółmi to usiądziemy i z nim porozmawiamy.