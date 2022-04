Małgorzata Rozenek oszukana przez Radosława Majdana: "Byłam naiwna"

Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek pokazał, jak w całej okazałości prezentuje się wózek jego najmłodszego brata. Gwiazda TVN i Radosław Majdan wybrali dla małego Henryka prawdziwą limuzynę! Tuż przed porodem Małgosia Rozenek i jej mąż przez przypadek pokazali fragment pierwszej bryki ich syna-wszystko wskazywało wówczas na to, że wybrali biały wózek marki Emmaljunga model Mondial de Luxe za ok. ok. 5,5 tys. złotych. z pasującą do niego białą torbą. Teraz możecie zobaczyć, jak w całej okazałości wygląda wózek synka Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana! Jest naprawdę piękny! Wózek syna Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan właśnie dziś, w środę 10 czerwca, zostali rodzicami małego Henryka. Radosną wiadomość przekazał świeżo upieczony tata, który opublikował na Instagramie zdjęcia z żoną i ich synkiem. To najszczęśliwszy dzień mojego życia😍😍😍dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny💪 3900 kg / 58 cm 👍 snuje już co do Niego plany😉 treningowe😂 Przed Wami HENIO❤️ #dzidziuśmajdana- napisał Radosław Majdan. A jaki wózek dla synka przygotowali Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan? Okazuje się, że para rzeczywiście zdecydowała się na elegancki wózek marki Emmaljunga. Stanisław Rozenek, najstarszy syn Małgorzaty Rozenek, opublikował w sieci zdjęcie, na którym dokładnie widać "limuzynę" małego Henryka! Zobaczcie sami! Zobacz także: Małgorzata Rozenek urządziła pokój dla syna. Jest bardzo stylowy i elegancki! Najstarszy syn Małgorzaty Rozenek przez przypadek pokazał wózek małego Henryka. Syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana urodził się 10 czerwca.