Pomimo tego, że obecny sezon "Rolnik szuka żony" niestety się zakończył, fani już niebawem będą mogli obejrzeć świąteczny odcinek. Będzie to magiczny odcinek, ponieważ pojawią się w nim pary, które program połączył i dzięki niemu poznały miłość. Nie zabraknie uczestników poprzednich edycji. Będzie to Marta Paszkin i Paweł Bodzianny oraz Klaudia i Valentyn. Pojawią się również Ania i Kuba z dziesiątej edycji oraz Adrianna i Michał z dziewiątej edycji. W programie, który zostanie wyemitowany 25 grudnia, swoją obecnością zaszczycą również: Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał z dwunastego sezonu, Joanna i Kamil z ósmego sezonu,

Na oficjalnym profilu w social mediach "Rolnik szuka żony" pojawiło się właśnie nowe nagranie, na którym widać uczestników show. Na InstaStories wypowiada się Sebastian i Wiktoria, a mianowicie zwracają się do fanów z wielką prośbą. Wiktoria zapytała początkowo Sebastiana "czy warto było?". Oczywiście chodzi tu o udział Sebastiana w show "Rolnik szuka żony".

Pomimo tego, że ani Sebastian, ani Wiktoria nie poznali w programie miłości swojego życia, wyjawili, dlaczego warto było zgłosić się do "Rolnika". Jednoznacznie stwierdzili, że zdobyli doświadczenie, dobrą znajomość i że się wspierają.

Zapraszamy, zgłaszajcie się do 12 edycji 'Rolnik szuka żony'

Jak widać, jedno jest tu pewne, że pomimo różnicy wieku w programie nawet jeśli nie znajdzie się miłości, można zyskać przyjaźń jak w przypadku Sebastiana i Wiktorii.

Trzeba przyznać, że 11. edycja "Rolnik szuka żony" zakończyła się nietypowo. Dwie pary połączyły się ze sobą i dotrwały do finału: Marcin i Ania oraz Dominika i Rafał. Szczęścia nie znaleźli: Agata, Wiktoria oraz Sebastian. Po ostatnim odcinku w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani show życzyli szczęścia uczestnikom, ale pojawili się też tacy, którzy nie zgadzali się z niektórymi ich decyzjami.