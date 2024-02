W całym kraju trwają strajki rolników, a o za tym idzie w wielu miejscach są utrudnienia na drodze. Protesty wspierają też uczestnicy programu "Rolnik szuka żony", a wśród nich Kamila Boś i Grzegorz Bardowski. Teraz okazuje się, że strajk rolników wspiera też Paweł Bodzianny, ale osobiście nie mógł wziąć w nim udziału. Co się wydarzyło?

Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" musiał zrezygnować z udziału w strajku. Co się stało?

Rolnicy wyjechali na ulice w całej Polsce, aby sprzeciwić się wprowadzaniu Zielonego Ładu oraz niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy. Strajk objął aż 260 miejsc, gdzie przewidziane zostały utrudnienia. Protesty wspiera większość uczestników hitowego programu Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony", a wśród nich Paweł Bodzianny, który na co dzień hoduje szkockie krowy. Farmer nie mógł dołączyć do strajku na ulicach, bo zatrzymały go w domu ważne sprawy. Chodzi ciężarną Martę Paszkin, która w każdej chwili może zacząć rodzić:

Do protestów, niestety, nie mogę się dzisiaj przyłączyć, ze względu na żonę, która w każdej chwili może zacząć rodzić i będę musiał jechać z nią do szpitala wyznał Paweł Bodzianny w rozmowie z Plejadą.

Paweł Bodzianny dodał, że mimo swojej nieobecności na strajku wspiera rolników obecnych i zaangażowanych w protest.

W pełni popieram i solidaryzuje się ze strajkującymi dodał rolnik.

Tym razem jednak sytuacja rodzinna zaważyła i Paweł Bodzianny został z rodziną. Rolnik razem z Martą Paszkin wspólnie wychowują dwójkę dzieci: Stefanię i Adasia, który przyszedł na świat w 2022 roku, a teraz para oczekuje narodzin córeczki.

