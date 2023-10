Takiej afery po finale "Love Island" nie spodziewał się chyba nikt. Tuż po ostatnim odcinku randkowego show Telewizyjnej Czwórki okazało się, że jedna z najsilniejszych par podjęła decyzję o rozstaniu. Jaqueline podczas powrotu do Polski ogłosiła, że jest singielką a jej relacja z Bartkiem to już przeszłość. Dziś wiadomo już, co się stało a Jaqueline zdradziła, czy spodziewała się, że Bartek zostawi ją dla Karoliny. Wyznała, co wcześniej o niej mówił!

Reklama

Jaqueline z "Love Island" wbija szpilę Bartkowi i Karolinie

Emocje po finale ósmej edycji "Love Island" nie opadają. Wszystko za sprawą pary, która zajęła drugie miejsce i wydawało się, że ma ogromne szanse na szczęśliwy związek. Niestety, szybko okazało się, że sielanka nie trwała zbyt długo, a Jaqueline z "Love Island" ujawniła powód rozstania z Bartkiem. Okazało się wówczas, że uczestniczka nakryła swojego partnera w łóżku z Karoliną, z którą wcześniej był w parze.

Teraz Jaqueline odpowiedziała na pytanie internautów, czy spodziewała się, że Bartek chce być z Karoliną. Okazuje się, że Bartek miał bardzo krytycznie wypowiadać się o byłej partnerce z programu.

Nie miałam pojęcia!!! Szczególnie, że Bartek dużo komentował do mnie i chłopaków, że jak kobieta może się tak zachowywać. Że wstyd przed rodziną, że z nią był z programie itd. - napisała Jaqueline

Zobacz także: "Love Island": Lori komentuje zamieszanie wokół Karoliny i Marcina "Zrobił to specjalnie, co jest żałosne"

Mat. prasowe

Jaqueline z "Love Island" w dalszej części komentarza zdradza, co działo się w programie i jak na zachowanie Karoliny reagował Bartek.

Bardzo mu przeszkadzało, że się całowała z Albertem tego wieczoru jak dołączyłam do programu. A teraz nic mu nie przeszkadza w budowaniu relacji, nawet to, że 3m obok spała z R przez co nie mogliśmy wszyscy spać. To się wszystko kupy nie trzyma.

Spodziewaliście się takiego zwrotu akcji?

Mat. prasowe

Reklama

Przypominamy, że Karolina i Bartek z "Love Island" zdradzili, że są parą i już planują pierwszą randkę. Myślicie, że wkrótce na jaw wyjdą kolejne fakty dotyczące uczestników show?