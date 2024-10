Małgorzata Potocka podzieliła się swoimi wspomnieniami związanymi z Elżbietą Zającówną. Okazuje się, że widziały się niedługo przed śmiercią aktorki. Miały wspólne plany. Elżbieta Zającówna wyjawiła, co chciałaby zrobić wiosną. Niestety tych planów obu paniom nie uda się spełnić...

Wiadomość o śmierci Elżbiety Zającówny zasmuciła wszystkich. Przykre wieści o nagłej śmierci aktorki przekazał Związek Artystów Scen Polskich w poruszającym wpisie na Facebooku. Nie znane są jeszcze szczegóły pogrzebu 66-letniej aktorki. Elżbieta Zającówna przez wiele lat zmagała się z ciężką chorobą von Willebranda, związaną z krzepliwością krwi. To jaka była Elżbieta Zającówna w poruszającym wpisie opisała Agata Młynarska, przyznając: "Choć cierpiała na poważną chorobę, nigdy nie dała nam odczuć, że ma problem". Zmarłą aktorkę wspomniała także Beata Tyszkiewicz, która miała przyjemność pracować z Zającówną na planie "Vabank" i to właśnie taką, jaka była na planie, zapamięta zmarłą aktorkę, Tyszkiewicz: "Bardzo mi trudno to pojąć. Pozostała mi w pamięci jako nasza ''przynęta'' z ''Vabanku''. Przykro mi".

Po śmierci Elżbiety Zającówny głos zabrała również Małgorzata Potocka, która dzięki temu, że ich zawodowe drogi się połączyły, była z aktorką dość blisko.

Okazuje się, że Małgorzata Potocka i Elżbieta Zającówna widziały się niedługo przed śmiercią aktorki. Rozmowa, którą wtedy przeprowadziły, dziś łamie serce...

Małgorzata Potocka w rozmowie z Jastrząb Post, wspominała, jak opowiadała Elżbiecie Zającównie o obozie sportowym, na którym niedawno była. Odbył się w miejscu, które obie znały. Elżbieta Zającówna chciała, by w niedalekiej przyszłości pojechały tam razem: