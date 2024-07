Paulina Sykut wraca do "Tańca z Gwiazdami". Prezenterka kończy urlop macierzyński, by już w piątek wieczorem poprowadzić pierwszy odcinek 7. edycji tanecznego show Polsatu. Gwiazda pierwszy raz pojawiła się publicznie po urodzeniu dziecka, podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji. Wyglądała rewelacyjnie! Widać, że macierzyństwo jej służy, jednak przyszła pora, by zostawić małą Różę pod opieką taty i wrócić do pracy. Paulina Sykut nie ukrywa, że bardzo się cieszy na ten powrót.

Paulina Sykut wraca do pracy po urodzeniu dziecka

Paulina Sykut urodziła swoje pierwsze dziecko na początku grudnia 2016 roku. Od tego momentu całkowicie skupiła się na życiu rodzinnym. Na jej Instagramie pojawiały się urocze zdjęcia z domowych pieleszy i rodzinnych spacerów. Prezenterka świetnie radzi sobie w roli mamy, a mała Róża jest oczkiem w jej głowie. Jednak gwiazda zdążyła się już stęsknić za pracą.

Teraz będzie we mnie nowa, wiosenna moc. Już naprawdę tęskniłam za tą atmosferą, całą ekipą i oczywiście Krzysztofem Ibiszem - powiedziała Paulina Sykut "Faktowi".

Paulina Sykut zdradziła również, że jej córeczka Róża dostała prezent od Krzysztofa Ibisza i jego narzeczonej. Para podarowała dziewczynce ogromnego misia! Czekamy na fotkę Róży z nową zabawką.

Paulina Sykut po raz pierwszy pojawiła się na salonach po urodzeniu dziecka. Na prezentacji ramówki Polsatu błyszczała!

Już dziś pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami".