Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" poruszył internautów. Z programem pożegnał się faworyt - Aleks Mackiewicz, a w grze o Kryształową Kulę nadal pozostała Dagmara Kaźmierska, która zdaniem niektórych powinna już dawno opuścić taneczny parkiet. Widzowie byli oburzeni, więc produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła poinformować internautów, jak w teorii rozkładają się głosy. Ci jednak żądają pokazania dokładnych wyników. Będzie z tego niemała afera?

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" ponownie w ogniu krytyki

Roksana Węgiel i Krzysztof Szczepaniak są absolutnymi faworytami w "Tańcu z Gwiazdami", co udowodnili w poprzednim odcinku, zdobywając po 40 punktów. Jednak to Dagmara Kaźmierska jest w oczach większości widzów pretendentem do wygranej Kryształowej Kuli. "Królowa życia" mimo najniższych not od jury bez problemu przechodzi z odcinka na odcinek, a internauci żądają ujawnienia procentowych głosów na poszczególne gwiazdy. Produkcja "Tańca z Gwiazdami" postanowiła wyjaśnić proces głosowania:

Tak wygląda tabela punktów jurorskich po ostatnim odcinku. Pamiętajcie, że to Wy decydujecie kto wygra- 50% głosów to poparcie widzów pochodzące z sms-ów oraz aplikacji, a kolejne 50% głosów to punkty przyznawane przez jury - czytamy.

Ten post na profilu "Tańca z Gwiazdami" miał za zadanie uspokoić telewidzów, a jedynie ich rozzłościł i od razu ruszyli do sekcji komentarzy:

Więc jakim cudem Dagmara nie odpadła?

Skoro 50% to nasza decyzja, to proszę wyjawić chociaż ranking widzów

Może zrobicie post, gdzie będą widoczne głosy od widzów? - burzą się fani programu.

Wygląda na to, że widzowie zarzucają produkcji "Tańca z Gwiazdami" nieszczerość i w ich oczach program traci na wiarygodności. Jednak jest duże grono internautów, którzy wiedzą, dlaczego Dagmara Kaźmierska przeszła do kolejnego już odcinka tanecznego show:

Ludzie, Dagmara ma największe poparcie wśród telewidzów. To oczywiste, że będzie przechodziła dalej, bo zgromadziła najsilniejszą grupę fanów - rozpisują się fani Kaźmierskiej.

Jak myślicie, kto pożegna się z programem w najbliższą niedzielę? Czy będzie to właśnie Dagmara?

