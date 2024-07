Patrycja Karczewska z "Projekt Lady" nagrała wideo, które ma szansę stać sie hitem Internetu! Patusia odpadła z show w poprzednim odcinku, ale - jak widać - nie daje o sobie zapomnieć. Na zdjęciach, które zamieszcza widać, że udział w programie niewiele jej pomógł, a ona sama nie chce stać się damą. Świadczy o tym też jej ostatni filmik...

W polskim show-biznesie było już wiele barwnych, kontrowersyjnych postaci, które zrobiły karierę dzięki show. Należą do nich między innymi Jola Rutowicz, Frytka czy Trybson. Teraz do ich grona ma szansę dołączyć Patrycja Karczewska, zwana Patusią.

Filmik, który umieściła w sieci jest dość szokujący... Po zakończeniu swojej przygody w "Projekt Lady" dziewczyna zaczęła tworzyć cykl filmików "Patusia Show", w którym porusza różne tematy. Teraz postanowiła opowiedzieć o zbawiennym wpływie drzew, ups, "dżew" (jak mówi) na ludzki organizm.

Cześć kochani, jestem trochę rozczochrana, ale to przez to, że strasznie nam tutaj doskwiera duży wiatr. To jest moi drodzy dżewo, musimy się bardzo zbliżać do przyrody, nie? Czy słyszeliście o bardzo dobrym wpływie dżew na nasz umysł i nasze zdrowie? Jak przytulamy się do dżewa, ono daje nam pozytywną energię, kochajmy naturę!