Partycja Karczewska była jedną z uczestniczek przeboju TVN, w którym imprezowiczki pod okiem mentorek zamieniały się w dystyngowane młode damy. Przynajmniej takie było założenie programu. W przypadku niektórych dziewcząt rzeczywiście się udało i odmieniły nie tylko wygląd, ale i swoje losy.

"Projekt Lady": Patusia z 1. edycji wróciła do starych przyzwyczajeń

Patusia, krnąbrna córka pani pedagog, przyszła do programu jako tleniona blondynka z mocnym makijażem i niewyparzoną buzią. Zgodziła się jednak na metamorfozy zaproponowane przez ekspertki z Małgorzatą Rozenek-Majdan na czele. Dziewczyna dała sobie skrócić włosy, paznokcie i umalować się bardzo dyskretnie. Po tych zabiegach była nie do poznania i rzeczywiście wyglądała bardzo dobrze. Gdy zobaczyła w lustrze nową siebie aż się popłakała ze wzruszenia. Jak się jednak okazało, długo nie wytrzymała z ugrzecznionym wizerunkiem i jakiś czas po zakończeniu programu zaczęła się pokazywać w "nowej-starej" wersji, jaką dobrze pamiętali widzowie.

Zaznaczmy, że część spośród byłych uczestniczek wytrwała w postanowieniach. Agata z "Projektu Lady" chwali się dziś dobrą pracą i poukładanym życiem rodzinnym.

Powrót do platynowego blondu i wyzywającego make-upu to nie wszystkie zmiany wizerunkowe, jakie zafundowała sobie młoda celebrytka. O tym, co w sobie zmieniła i jak teraz wygląda Patusia z "Projektu Lady" dowiecie się, oglądając nasze wideo.

