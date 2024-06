Już o poranku Blanka z "Rolnik szuka żony" podzieliła się ze swoimi obserwującymi radosną nowiną. O wszystkim opowiedziała na swoim InstaStories.

"Rolnik szuka żony" to jeden z najbardziej lubianych programów randkowych w Polsce. Nie wszystkim uczestnikom udaje się znaleźć miłość, ale niektórzy zdobywają dzięki niemu popularność. Blanka, która starała się o względy Artura, nie skradła jego serca, ale jej poczucie humoru i bezpośredniość zrobiło wrażenie na widzach. Uczestniczce show udało się jednak znaleźć drugą połówkę już po programie i chętnie się tym chwali w mediach społecznościowych. Ostatnio Blanka z "Rolnika" dodała zdjęcie z wesela, na którym pojawiła się u boku swojego ukochanego. Teraz uczestniczka show sama ma powody do świętowania, choć ciężko jej się pogodzić z jedną rzeczą.

Blanka z "Rolnik szuka żony" ogłosiła na swoim Instagramie, że obchodzi urodziny. Jednak uczestniczka show nie jest zbytnio w imprezowym nastroju.

Stukam się z Wami urodzinową kawką! Wtorek to niestety średnio imprezowy dzień, więc świętowanie musi poczekać do weekendu. Aczkolwiek już teraz dziękuję wszystkim za ogrom życzeń urodzinowych. I chociaż ciężko jest mi jakoś pogodzić się z tak szybko upływającym czasem to doceniam dzisiaj każde miłe słowo. Jest mi niezmiernie miło

— napisała Blanka.