Nicola z "Rolnik szuka żony" w programie dała się poznać jako sympatyczna dziewczyna, która marzy o założeniu własnej rodziny. Teraz informuje, o tym, co właśnie wydarzyło się w jej życiu i nie ukrywa, że nie jest to dla niej najłatwiejszy moment. O co chodzi? Przeczytajcie wpis Nicoli!

Nicola z "Rolnik szuka żony" przekazała smutne wieści

Nicola z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych wpis o chorobie i przyznała, że naprawdę mocno się rozchorowała. Ostatnio uczestniczka zaskoczyła zdjęciem w wieczorowym wydaniu, ale nie zdradziła, czy chodzi o randkę. Teraz podzieliła się informacją o chorobie.

Kochani! Niestety się dość mocno rozchorowałam napisała Nicola z 'Rolnika'

Okazuje się, że kandydatka Dariusza z 10. edycji "Rolnika" postanowiła wykorzystać ten czas, który spędza w domowym zaciszu i odpowiedzieć na pytania od internautów. Nicola uprzedza, że nie da rady odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo jest ich naprawdę bardzo dużo.

Jestem aktualnie skazana na leżenie, więc mam dużo czasu, żeby poodpowiadać na pytania dodała

Internauci mocno zaniepokoili się chorobą Nicoli, tym bardziej że sama pisała o tym, jak jest ciężko. Pojawiło się mnóstwo pytań o chorobę, a uczestniczka "Rolnika" ostatecznie odpowiedziała i przyznała, że ma grypę.

Grypa :( wyznała Nicola

Nicola od czasu udziału w programie "Rolnik szuka żony" stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych i nie tylko publikuje nowe zdjęcia, i zdradza, co dzieje się w jej życiu, ale nie ukrywa też przyjaźni łączącej ją z innymi uczestniczkami m.in. z Ewą Kryzą, kandydatką Waldemara czy Natalią, kandydatką Darka. A Wy, śledzicie jej losy?

Nicoli oczywiście życzymy dużo zdrowia i mamy nadzieję, że choroba szybko minie!