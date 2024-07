Olga Borys to jedna z największych gwiazd 6. edycji programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo. W rozmowie z Party.pl aktorka przyznała, że do udziału w show namówiła ją... Małgorzata Socha! W jakiej sytuacji się to odbyło i dlaczego Olga Borys była na początku pełna wątpliwości?

Byłyśmy na babskiej imprezie u Andżeliki Piechowiak (...) Małgośka mówi: "Słuchaj, ten program jest taki fantastyczny, Ty byś się do tego świetnie nadawała. To jest program dla Ciebie. (...) Zasiała we mnie ziarno.

Co zdarzyło się potem? Posłuchajcie!

