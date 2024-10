Nie żyje 5-letni syn polskiej influencerki Natalii Paruzel. W poruszającym wpisie matka wyraziła ból i żal po tej ogromnej stracie.

Natalia Paruzel znana w sieci jako Glammy Freak poinformowała o śmierci swojego 5-letniego synka Alexa. Internauci przez ostatnich kilka lat z radością śledzili ich rodzinne życie, a influencerka dzieliła się z nimi dobrymi chwilami. Teraz na jej profilu pojawił się jednak łamiący serce wpis o śmierci dziecka. Pogrążona w żałobie mama, zwróciła się do ukochanego synka, który żył tylko 5 lat:

5-letni synek Natalii Paruzel chorował:

Natalia Paruzel jednak nigdy nie dzieliła się tym, na jaką chorobę cierpiał jej synek. "Nie chcę budować sensacji i wyświetleń na nieszczęściu i ten profil nigdy też nie był budowany na smutku [...]. Ja nigdy nie odpowiadałam na tematy związane z chorobą Alexa i chcę, żebyście to uszanowali" - pisała jakiś czas temu.

W dalszej części wpisu Natalia Paruzel nazwała synka „aniołem”, który pozostanie z nimi na zawsze – choć teraz już tylko w sercach i wspomnieniach. Podziękowała mu za to, kim dla nich był i jak bardzo ubogacił ich życie.

Słowa Natalii wywołały ogromne poruszenie wśród internautów, którzy natychmiast zaczęli przesyłać wyrazy wsparcia i kondolencje.