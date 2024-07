Już we wrześniu rusza 6. edycja Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Gwiazdy jak Joanna Moro czy Mateusz Banasiuk już od dawna nagrywają pierwsze odcinki show, a dodatkowo nagrali też zapowiedź programu, w której gwiazdy zamieniają się w idoli estradowych i próbują dokładnie odtworzyć głos oraz sposób poruszania się światowych i polskich wykonawców. Kto wystąpi w nowej edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo? To znani i lubiani artyści kontra młodość i wielki talent.

Jeśli jeszcze nie zapamiętaliście wszystkich uczestników show, to w zwiastunie macie ich wszystkich! A my zdradzimy Wam, że w jednym z odcinków znowu ktoś zabrzmi jak Doda :) Ale to było do przewidzenia.

