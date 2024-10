Joanna i Kamil zgłosili się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i mieli nadzieję, że znajdą swoją wymarzoną miłość. Eksperci uznali, że ta dwójka doskonale do siebie pasuje i to właśnie taką parę postanowili stworzyć. Małżonkowie są już po podróży poślubnej, a teraz starają się jak najwięcej czasu poświęcić sobie tak, aby ich relacja miała szansę przetrwać. Mimo dużych starań z strony Kamila, Joanna zdaje się być nastawiona dość negatywnie i neguje zachowanie mężczyzny na każdym kroku. Fani programu nie mogą już na to patrzeć i w komentarzach rozpoczęła się niemała burza. Joannie nieźle się oberwało!

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za bardzo marudzi?

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" od lat zaskakuje, a fani ochoczo śledzą losy uczestników. Eksperyment nie należy do najłatwiejszych, ponieważ niecodziennie idzie się do ślubu z nieznajomym, a w tym programie należy wykazać się dużą odwagą oraz chęcią poznania drugiego człowieka, z którym potencjalnie ma się spędzić resztę życia. Choć formuła nie jest łatwa to program "Ślub od pierwszego wejrzenia" udowadnia, że eksperci "mają oko" i potrafią stworzyć pary, które są ze sobą po dziś dzień. Najlepszym przykładem jest Anita i Adrian, których połączył 3. sezon i wciąż są ze sobą, a nawet doczekali się dwójki dzieci.

Tym razem widzowie doczekali się 10. już sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym znalazły się trzy pary: Agnieszka i Damian, Agata i Piotr oraz Joanna i Kamil. Mimo że fani programu tym ostatnim nie dają zbyt dużej szansy na głębsze uczucie, para wciąż próbuje się do siebie zbliżyć i rozmawiać ze sobą w kulturalny i miły sposób. O ile Kamilowi zaczyna to wychodzić, to Joanna wciąż trzyma "gardę" i nie jest w stanie zmniejszyć dystansu w stosunku do swojego męża. Kilka odcinków temu Kamila i Joannę odwiedziła ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", której mogli zwierzyć się ze swoich emocji i odczuć. Kamil wówczas wyznał, że brakuje mu bliskości i ciepła ze strony Joanny.

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrobił niespodziankę żonie

Zamiast czekać na poprawę relacji Kamil postanowił wziąć sprawy w swojej ręce i wymyślił niespodziankę dla swojej żony. W ostatnim odcinku widzowie mogli zauważyć, że Kamil i Joanna przyjechali do Warszawy, do mieszkania mężczyzny, który stanął na wysokości zadania i zapragnął uszczęśliwić swoją żonę. Mimo późnej pory wieczornej poszedł do kuchni i przygotował kolację przy świecach. Joannie nie spodobał się fakt, że na jedzenie czekała ponad godzinę, a także, że w trakcie posiłku włączyła się pralka, która miała utrudnić im rozmowę. Kamil niestety nie mógł liczyć na słowa uznania od żony, jednak nie zraził się tym faktem i następnego dnia zabrał Joannę na łyżwy. To również nie spotkało się z wielkim entuzjazmem, ponieważ kobieta stwierdziła, że mąż zupełnie nie ustala z nią planu dnia i sam decyduje, co będą robić.

Fani w komentarzach nie mogli uwierzyć, że Joanna nie docenia starań Kamila i jedyne co robi, to narzeka i wytyka błędy. Wielu z nich zauważyło również, że gdy para przebywała w rejonach kobiety, ta nie starała się nawet zorganizować czasu i nie wykazała się żadnym ciepłem w jego stronę:

Nie tak ubrany, za długo gotował, nie w tym momencie pralka zaczęła wirować. Nosz kurde świat zatrzymać, bo Asia do stolicy zajechała... Zupkę chińska na balkonie owinięta kocem powinna jeść . Tu nie, tam nie, tak też nie. Ona mu urozmaiciła dni w domku na prerii...z drewna na drewno i niech będzie zadowolony. A tu kolacja przy świecach- etam. Łyżwy - etam. Ja bym tego nie zniosła, a co dopiero fajny facet. Za fajny jest do niej

Za długo gotuje, nie jest odpowiednio ubrany do kolacji, pralka jest włączona, wybrał łyżwy, na których nie umie jeździć, jakby próbowanie nowych rzeczy było czymś złym. Ta laska jest tak negatywna i nudna, że nie da się tego wręcz oglądać... Co by nie zrobił, to jej się nie da zadowolić

Straszna ona jest .....sam jestem facetem i mi go szkoda po prostu, stara się bardzo a jej nic nie pasuje, wgl emanuje taką energią mimozy - rozpisują się fani programu.

Na szczęście, program "Ślub od pierwszego wejrzenia" nadal trwa, a do końca eksperymentu pozostało jeszcze trochę czasu. Miejmy nadzieję, że Joanna i Kamil odnajdą wspólny język i kobieta pokona swój dystans i zacznie widzieć dobre cechy męża!

Joanna i Kamil nie są jedyną parą, której fani programu nie dają szansy na przetrwanie po "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Kolejnym małżeństwem, które nie potrafi się ze sobą komunikować są Piotr i Agata. W drodze do restauracji Piotr i Agata zdążyli się pokłócić. Oglądacie program "Ślub od pierwszego wejrzenia"?

