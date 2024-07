Po tym, jak media obiegła wieść o zwolnieniu Katarzyny Dowbor z "Nasz nowy dom", natychmiast ruszyła giełda nazwisk potencjalnej następczyni dotychczasowej prowadzącej. Stacja Polsat już rozgląda się za nową gospodynią programu i podobno jedną z osób, która jest mocno brana pod uwagę jest Izabela Janachowska. Jak na te medialne doniesienia zareagowała sama gwiazda?

Reklama

Izabela Janachowska zastąpi Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom"?

W poniedziałek 8 maja, niespodziewanie w mediach pojawiła się zaskakująca informacja - Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz nowy dom". Wszystkim fanom programu bardzo trudno jest pogodzić się z decyzją stacji Polsat związaną ze zmianą prowadzącej uwielbianego przez nich show. Katarzyna Dowbor była związana z "Nasz nowy dom" od początku i wspaniale radziła sobie w roli prowadzącej. Sama gwiazda również nie ukrywa, że uwielbia ten program, a bycie jego gospodynią dawało jej wiele radości. W swoim oświadczeniu, Katarzyna Dowbor napisała:

- Drodzy, moja przygoda z ukochanym programem „Nasz Nowy Dom” właśnie się zakończyła. Podziękowano mi za współpracę. [...] Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich. Po dziesięciu latach pracy muszę się pożegnać z programem, który był chyba najważniejszy w moim życiu.

Instagram @katarzyna_dowbor_official

Zobacz także: Kulisy zwolnienia Katarzyny Dowbor: "Dyrektor Miszczak długo bił się w tej sprawie z myślami"

Teraz wszyscy zastanawiają się, kto może zastąpić Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej "Nasz nowy dom". Poszukiwania nowej prowadzącej trwają, a podobno jedną z osób branych pod uwagę jest... Izabela Janachowska. Portal Pudelek.pl uzyskał komentarz gwiazdy w tej sprawie.

- Z uwagi na ogromny szacunek i dla Kasi Dowbor, i dla decyzji pana dyrektora Miszczaka, nie chciałabym komentować zmian w programie "Nasz Nowy Dom". Mogę jedynie powiedzieć, że to dla mnie wielki zaszczyt, że moje nazwisko przewija się w tej dyskusji, ale wszelkie decyzje pozostawiam w tej sprawie "siłom wyższym" - stwierdziła Izabela Janachowska w rozmowie z portalem Pudelek.pl

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: "Nasz Nowy Dom": Katarzyna Skrzynecka do Katarzyny Dowbor: "Jesteś autorytetem"

Zobacz także

W tej samej rozmowie Izabela Janachowska jednak dodała, iż ma głęboką nadzieje, że będzie jej dane dalej kontynuować swoją przygodę w "Tańcu z gwiazdami". Przypomnijmy, że gwiazda jest jedną z prowadzących taneczne show.

- Jeśli zaś chodzi o "Taniec z Gwiazdami", to jest to program najbliższy mojemu sercu i mam wielką nadzieję, że będę mogła kontynuować tę przygodę w nowej edycji, bo czuję się tam jak w domu.

Reklama

I co wy na to? Izabela Janachowska byłaby dobrą następczynią Katarzyny Dowbor? Warto jednak podkreślić, że póki co żadne konkretne decyzje w tej sprawie nie zapadły i nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na oficjalne wieści dotyczące następczyni Katarzyny Dowbor.

East News, VIPhoto