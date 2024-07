Na antenie Polsatu pojawią się niedługo już ostatnie odcinki "Nasz Nowy Dom", w których widzowie będą mogli oglądać Katarzynę Dowbor. Prowadząca wzruszającego show została zwolniona po 10 latach współpracy ze stacją oraz na planie programu. Na Facebooku produkcji właśnie pojawiły się zdjęcia z planu nowego odcinka, pod którymi widzowie piszą o Dowbor:

Widzowie "Nasz Nowy Dom" nie potrafią sobie wyobrazić, jak będą wyglądały nowe sezony bez Katarzyny Dowbor. W końcu nie tylko oni ją uwielbiali. Prowadząca doskonale wiedziała, jak rozmawiać z uczestnikami swojego programu, rozumiała ich problemy i była bardzo wspierająca. Jeszcze nie wiadomo, kto zastąpi Katarzynę Dowbor w "Nasz Nowy Dom", chociaż w mediach pojawiają się już pierwsze niepotwierdzone spekulacje.

W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia z nowego odcinka "Nasz Nowy Dom" i sezonu nakręconego jeszcze z udziałem Katarzyny Dowbor. Prowadząca wraz z ekipą pomogła pani Marioli i jej niepełnosprawnemu synowi Łukaszowi.

Internauci doceniają, jakie relacje zawsze miała Katarzyna Dowbor z uczestnikami "Nasz Nowy Dom". I tym razem byli wzruszeni empatią, którą prezentuje, a która zauważalna jest nawet na zdjęciach:

- To jedne z ostatnich odcinków z Panią Kasią także będzie oglądane!

- Jak nie będzie pani Kasi to Polsat niech osobie sam ogląda jaką przykrošć zrobił pani Kasi i nam telewidzom

- To co robi ekipa programu "Nasz Nowy Dom" jest godne uznania. Nie zapisałby się on w kartach historii, gdyby nie ludzie, którzy go tworzą! Jedną z tych osób jest niezastąpiona Pani Kasia! Bez niej to już nie będzie to!

- Pani Kasia jest najlepsza, dobra i współczująca osoba. Szkoda, bardzo szkoda...

- Ja oglądać będę NND tylko z Kasią Dowbor.... do końca a potem...DO WIDZENIA!!! NIECH MISZCZAK SAM OGLĄDA yhhhh szkoda gadać

- Pani Kasiu, nikt Pani nie zastąpi!

- Jest Pani cudownym człowiekiem pełnym miłości do dzieci i zwierząt co było widać po tym jak dzieci do Pani lgnęły.