W poniedziałek wczesnym rankiem media obiegła wiadomość o zatrzymaniu youtubera - Kamila L. znanego w sieci jako "Budda". To ogromne zaskoczenie dla wszystkich, bo do tej pory youtuber był znany nie tylko ze swojej działalności w sieci, ale również z akcji charytatywnych, w które mocno się angażował, a jego darowizny zawsze były wysokimi kwotami, a nawet kuframi pieniędzy. Ostatnio Budda informował, że zamierza się wycofać ze swojej działalności, a dziś rano został zatrzymany. Jako pierwszy o tym poinformował dziennikarz Radia Kraków:

Youtuber został ujęty wraz z kilkoma innymi osobami. Został zabezpieczony jego majątek informował Patryk Kubiak dziennikarz Radia Kraków

Jest znany powód zatrzymania Buddy!

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał! Uwielbiany przez internautów youtuber Budda został zatrzymany zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak oficjalnie poinformował o tym, że kończy karierę. Jeszcze publikował zdjęcie ze swoją partnerką, a 14 października wczesnym rankiem został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Co więcej, w sieci już krąży krótki filmik sprzed hotelu, skąd służby zabrały samochód Buddy. Do tej pory youtuber, choć wywoływał mieszane uczucia, to cieszył się ogromną popularnością. Jakiś czas temu do kin trafił nawet film o jego historii, a teraz media poinformowały, że Buddę zatrzymano w jednym z warszawskich hoteli. Majątek youtubera już miał zostać zabezpieczony, a razem z Buddą doszło do zatrzymania 9 osób. Teraz Centralne Biuro Śledcze Policji zabrało głos i już wiadomo, czego dotyczą zarzuty ciążące na youtuberze:

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji dziś od godzin porannych wykonują czynności na terenie Warszawy i województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego do sprawy dot. grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi czytamy na oficjalnym koncie CBŚP na platformie X.

Okazuje się, że sprawa jest rozwojowa i Prokuratura Krajowa, która prowadzi tę sprawę, na tym etapie nie przekazuje szczegółowych informacji.

Na tym etapie sprawy, dla dobra prowadzonego postępowania, nie przekazujemy szczegółowych informacji na temat wykonywanych czynności. Sprawę nadzoruje Prokuratura Krajowa możemy przeczytać na platformie X

To nie wszystko! Według informacji RMF FM Budda został zatrzymany razem ze swoją partnerką. Cała sytuacja odbiła się szerokim echem w mediach, a fani youtubera zupełnie się nie spodziewali takiego obrotu spraw.

Dziennikarz RMF FM dowiedział się, że Kamil L. został zatrzymany wraz ze swoją partnerką informuje RMF FM