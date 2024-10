Znana i uwielbiana architektka z "Nasz nowy dom" opublikowała przygnębiający komunikat. Internauci przesyłają kondolencje, w jednej chwili straciła najważniejszą osobę. "Za wcześnie odszedłeś. Kocham Cię i tęsknię" - czytamy.

Reklama

Gwiazda "Nasz nowy dom" w żałobie, jej wpis poruszył mnie do łez

Martyna Kupczyk, znana z programu „Nasz Nowy Dom”, przeżywa ogromny smutek. Opublikowała na Instagramie przejmujący wpis, w którym opisała swoje uczucia po stracie ojca. Wspominała, jak bardzo był dla niej ważny, podkreślając, że jego miłość i wsparcie były nieocenione, zwłaszcza w jej roli matki. Fani oraz współpracownicy natychmiast zareagowali na tę smutną wiadomość, przekazując architektce słowa wsparcia i otuchy w tym trudnym czasie.

Odszedł mój tata. Cudowny człowiek. Tato!!!! Płaczę, tęsknię!!! Już nigdy mi nie powiesz, że jestem dobrą mamą. A to było dla mnie takie ważne. Właśnie od Ciebie to usłyszeć. Za wcześnie odszedłeś. Kocham Cię i tęsknię. Tylko Tobie Kornelka dała czesać swoje niesforne włoski - napisała.

Martyna Kupczyk dodała do wpisu również kilka archiwalnych zdjęć z tatą, które poruszają jeszcze bardziej. Na co dzień, choć jest aktywna w mediach społecznościowych, stara się chronić swoją prywatność, a w szczególności swoich najbliższych. Tak osobisty post musiał więc ją sporo kosztować. Program, w którym architektka wraz z innymi specjalistami remontuje domy dla potrzebujących rodzin, zjednał sobie ogromną sympatię widzów, czego dowodzą wpisy pozostawione pod postem. Komentarze internautów oraz ludzi z branży pokazują, jak bardzo Martyna Kupczyk jest ceniona i kochana.

Z całego serca współczuję. Łączę się w bólu z całą rodziną - Paulina Sykut-Jeżyna.

Bardzo mi przykro - Hanna Żudziewicz.

Bardzo mi przykro z powodu śmierci Pani taty, składam Pani i całej rodzinie kondolencje

Pani Martyno, życzę przetrwania tej straty... jest już w lepszym świecie

Dużo spokoju i siły dla Was w tym trudnym czasie

Martyna, znana z pozytywnego nastawienia i empatii, zwykle wspierała innych – czy to w programie, czy w życiu codziennym. Tym razem jednak to ona potrzebuje wsparcia, a internauci nie zawiedli. Strata bliskiej osoby to zawsze bardzo trudne doświadczenie, a publiczne osoby, takie jak Martyna Kupczyk, często dzielą się swoimi przeżyciami z szerszą publicznością. Wzruszający wpis architektki pokazuje, jak bliska była jej relacja z ojcem. Kupczyk, zawsze ceniąca pochwały swojego taty i zwróciła uwagę, że wiele jego rad kierowało jej życiem, szczególnie w kontekście wychowywania dziecka. Strata tak ważnej osoby z pewnością pozostawi głęboki ślad, ale liczba osób, które wysłały jej słowa wsparcia, pokazuje, że w tym trudnym czasie nie jest sama.

W tym miejscu warto wspomnieć, że rankiem informowaliśmy choćby o śmierci wielkiej gwiazdy rekonstrukcji "Bitwy pod Grunwaldem".

Reklama

Zobacz także: Nie żyje legendarny operator filmowy. Był nominowany do Oscara