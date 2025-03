Sylwia Peretti, która zdobyła popularność za sprawą show "Królowe życia", podzieliła się na Instagramie bardzo emocjonalnym wpisem. Celebrytka od przeszło roku zmaga się z bólem po stracie swojego syna Patryka, a teraz postanowiła otworzyć się przed obserwatorami. W poście wyraziła swoją ogromną tęsknotę i podkreśliła, że mimo upływu czasu jej serce wciąż przepełnione jest bólem.

Sylwia Peretti otwiera się przed fanami

Sylwia Peretti stopniowo wraca do aktywności w mediach społecznościowych po stracie ukochanego syna. Wciąż jednak publikuje głównie czarno-białe ujęcia i wpisy pełne żalu. W swoim najnowszym poście celebrytka wspomina Patryka, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Celebrytka podkreśla, że jego obecność w jej życiu była nieoceniona, a pustka, jaką pozostawił, jest nie do wypełnienia. W jednym z fragmentów wpisu wyznała:

Tęsknota to oddech, który stał się cięższy, i serce, które bije inaczej – w rytmie Twojej nieobecności.Wspomnienia stają się jedynym mostem między nami, a ja przechodzę po nim codziennie, wracając do chwil, w których Twój śmiech i słowa:mamuśka przyjechałem na bajerke - wypełniały dom

Strata dziecka to dla każdej matki niewyobrażalny ból, a Sylwia Peretti nie ukrywa, jak trudne są dla niej codzienne chwile. Jej post ukazuje głębię żałoby i przypomina o tym, jak wielką tragedią jest utrata bliskiej osoby.

Nie poddałam się, choć los odebrał mi wszystko co najcenniejsze. Przetrwałam tragedię, lecz z tęsknoty powoli umieram. (...) Tęsknię za Tobą każdym uderzeniem serca. I wiem, że kiedyś, w innym świecie, znowu Cię przytulę

Fani Sylwii Peretti natychmiast zareagowali na jej słowa. W komentarzach pojawiło się wiele wyrazów wsparcia i otuchy. Internauci doceniają jej szczerość i otwartość w dzieleniu się swoimi uczuciami.

Mąż Sylwii Peretti jest dla niej największym wsparciem

W trudnych chwilach Sylwię Peretti wspiera jej mąż, Łukasz. To on jest dla niej największą podporą i pomaga jej przetrwać najcięższe momenty. Celebrytka często podkreśla, jak ważna jest dla niej jego obecność.

Mój mąż jest Aniołem, który został mi dany by przeprowadzić mnie przez piekło na ziemi. Jestem o tym przekonana. (...) Wiem na pewno, że bez niego nie dałabym rady. Gdyby nie On, nie byłoby mnie. Nadal walczę o każdy dzień, a On nadal wytrwale trzyma mnie za rękę - pisała swego czasu.

Fani również doceniają to, że Peretti ma obok siebie kogoś, kto nieustannie dodaje jej sił. W komentarzach wielokrotnie pojawiły się słowa uznania dla jej męża, który trwa przy niej mimo ogromnego cierpienia, z jakim musi się mierzyć.

Tragiczna śmierć syna Sylwii Peretti

​W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku w Krakowie doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginął 24-letni Patryk Peretti, syn Sylwii Peretti, znanej z programu "Królowe życia", oraz trzech jego przyjaciół.

Patryk prowadził żółte Renault Megane R.S., jadąc z dużą prędkością w kierunku Mostu Dębnickiego. Na skrzyżowaniu przy ulicy Jubilata stracił kontrolę nad pojazdem, co doprowadziło do dachowania. Śledztwo wykazało, że Patryk jechał z prędkością co najmniej 120 km/h, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Badania toksykologiczne ujawniły, że miał we krwi 2,3 promila alkoholu. Pasażerowie również byli pod wpływem alkoholu.

Po stracie syna Sylwia Peretti na długi czas całkowicie usunęła się w cień. Pierwszy raz zabrała głos w sprawie osobistej tragedii dopiero po kilku miesiącach. Choć ból wciąż jest ogromny, stara się powoli wracać do aktywności w sieci, otwarcie dzieląc się swoimi emocjami.

