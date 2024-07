1 z 10

Zobaczcie zapis naszej relacji na żywo z czwartego odcinka szóstej edycji Tańca z Gwiazdami. Z programu odpadli Mariola Bojarska Ferenc i Tomasz Barański. Najlepsi według jury okazali się Olga Kalicka i Rafał Maserak. Gościem specjalnym była Beata Kozidrak. Poniżej - zdjęcia!

Zobacz także: Z Tańca z Gwiazdami dziś odpadli Kamil Mokrzycki i Walerija Żurawlewa. Dlaczego? Kto był najlepszy?

Taniec z Gwiazdami - relacja na żywo - odcinek 4: kto opadł?

Aby zobaczyć najświeższe informacje, wystarczy odświeżyć stronę! (w galerii poniżej zdjęcia z czwartego odcinka programu).

21:59 - wyniki! Kto odpadł z programu? Decyzją widzów z show pożegnali się: Mariola Bojarska Ferenc i Tomasz Barański!

21:56 - występ Beaty Kozidrak z hitem "Upiłam się Tobą" z nowej płyty B3! Beata znów w dobrej formie! Po ostatnich problemach zdrowotnych ani śladu.

21:38: Pojedynek wygrali panowie - czyli każdy z nich (mowa o gwiazdorze) dostaje 2 pkt! Punktacja zmieniła się więc na:

Olga Kalicka i Rafała Maserak - 37

Sławomir Zapała i Magda Molęda - 32 + 2 = 34

Ula Dębska i Wojtek Jeschke - 33

Robert Wabich i Hania Żudziewicz - 30 +2 = 32

Ewa Błachnio i Jacek Jeschke - 31

Mariola Bojarska Ferenc i Tomasz Barański - 31

Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment - 25

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła - 22 + 2 = 24

21:33: freestyle wszystkich pań 6. edycji Tańca z Gwiazdami. Ależ one były seksowne!

21:25: freestyle wszystkich panów 6. edycji Tańca z Gwiazdami. Co za ruchy!

21:22: punktacja po wszystkich konkursowych tańcach:

Olga Kalicka i Rafała Maserak - 37

Ula Dębska i Wojtek Jeschke - 33

Sławomir Zapała i Magda Molęda - 32

Ewa Błachnio i Jacek Jeschke - 31

Mariola Bojarska Ferenc i Tomasz Barański - 31

Robert Wabich i Hania Żudziewicz - 30

Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment - 25

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła - 22

21:15 - taniec współczesny wykonali Ewa Błachnio i Jacek Jeschke!

Boli mnie serce - fantastyczny pomysł, a tak schrzaniony... Kompletnie nie udźwignęliście tematu! - stwierdziła Iwona. Mnie się bardzo podobało - powiedział Andrzej Grabowski.

Iwona Pavlović - 5

Andrzej Grabowski - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 6

Razem - 31 pkt.

21:10: Robert Wabich i Hania Żudziewicz zatańczyli rumbę!

Byłeś wyważony, męski, ale za mało pracy w biodrach - mówiła Iwona Pavlović.

Iwona Pavlović - 6

Andrzej Grabowski - 9

Beata Tyszkiewicz - 8

Michał Malitowski - 7

Razem - 30 pkt.

21:00 - jive do piosenki "Single Ladies" Beyonce zatańczyli Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment oraz... Malwina Wędzikowska, która odpowiada ze wspaniałe kostiumy wszystkich uczestników!

Tańczyły tylko nogi... Nie wystarczy ruszać nogami, żeby być tancerką. Dziś jestem na nie - oceniła Iwona.

Iwona Pavlović - 4

Andrzej Grabowski - 10

Beata Tyszkiewicz - 8

Michał Malitowski - 3

Razem - 25 pkt.

20:52 - pasodoble Sławomira Zapały i Magdy Molędy!

Bardzo chciałam kiedyś spotkać prawdziwego torreadora no i mam - śmiała się Beata Tyszkiewicz.

Iwona Pavlović - 10

Andrzej Grabowski - 9

Beata Tyszkiewicz - 9

Michał Malitowski - 4

Razem - 32 pkt.

20:45: Mariola Bojarska Ferenc i Tomasz Barański zatańczyli fokstrota!

Nie było problemu z rytmem. Wydaje się, że było idealnie jeśli chodzi o stronę muzyczną, ale czepiłabym się o pracę stóp - mówiła Iwona Pavlović.

Iwona Pavlović - 7

Andrzej Grabowski - 9

Beata Tyszkiewicz - 9

Michał Malitowski - 6

Razem - 31 pkt.

20:37 - sambę zatańczył Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła.

Wiem, że jesteś młody, ale moja córka, która ma pół roku ma lepszą koordynację ruchów niż Ty - mówił Michał Malitowski.

Iwona Pavlović - 3

Andrzej Grabowski - 7

Beata Tyszkiewicz - 8

Michał Malitowski - 4

Razem - 22.

20:30 - na parkiecie królowali Ula Dębska i Wojtek Jeschke, którzy zatańczyli taniec współczesny do piosenki Adele - "Hello".

Oglądać Ciebie i Twoje ciało w tańcu to prawdziwa przyjemność. Dziś skarcę Wojtka - wydaje się, że Wojtek oddał ster Tobie, ale Wojtek - partner jest zawsze partnerem, jesteś bossem, szefem, nigdy nie pozwól Uli prowadzić - mówiła Iwona Pavlović. Ta wasza bliskość... Fantastycznie - oceniła Beata Tyszkiewicz.

Iwona Pavlović - 8

Andrzej Grabowski - 9

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 6

Razem - 33 pkt.

20:17 - pierwsza przerwa reklamowa, a już zaraz po niej m.in. Adam Zdrójkowski. Paulina Sykut w białej sukni kradnie jednak całe show!

20:09 - czas na Olgę Kalicką i Rafała Maseraka! Para zatańczyła jive'a do hitu grupy The Beatles - She Loves You.

Tak otwiera się czwarty odcinek, o to chodzi! Jive jest energetyczny - nie zabrakło Ci świeżości w kroku, to była wieczorna bryza - mówił Michał Malitowski.

Po takim pierwszym tańcu radość w serce wlewa się - zapowiada się fantastyczny odcinek - mówi Andrzej Grabowski.

Iwona Pavlović - 9

Andrzej Grabowski - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 8

Razem - 37 pkt.

20:05 - czas start! Dziś uczestnicy zatańczą do hitów największych ikon muzyki - m.in. Adele, Queen czy Beyonce.

Dziś na parkiecie zmierzą się:

Ewa Błachnio i Jacek Jeshke

Robert Wabich i Hanna Żudziewicz

Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment

Mariola Bojarska Ferenc i Tomasz Barański

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Omyła

Ula Dębska i Wojtek Jeschke

Sławomir Zapała i Magdalena Molęda

Olga Kalicka i Rafał Maserak

Gościem specjalnym czwartego odcinka Tańca z Gwiazdami będzie Beata Kozidrak, która pomimo ostatnich problemów ze zdrowiem, wróciła do pracy, aby promować swój nowy album "B3".

Za kogo trzymacie kciuki?