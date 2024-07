Beata Kozidrak poinformowała wczoraj swoich fanów na Instagramie, że musi przerwać promocję swojej płyty z powodów zdrowotnych. Kozidrak napisała, że włożyła dużo serca w nową płytę, ale teraz musi o to serce zadbać. Właśnie pojawiło się nowe oświadczenie w sprawie stanu zdrowia Beaty. Co jej dolega?

Przed chwilą na Instagramie Beaty Kozidrak pojawiło się oświadczenie jej managementu.

Drodzy Fani, Beata jest po ostatnich badaniach . Nasza Artystka czuje sie dobrze. W jej imieniu dziękujemy za ogromna ilośc pozytywnej energii, którą od Was dostała poprzez wiadomości. Jednoczenie przepraszamy za informacje do ostatniej chwili , jednak jeszcze do dzisiejszych godzin porannych koncert stał pod znakiem zapytania. Po konsultacji z lekarzem, Beata jest w stanie dziś wystąpić dla Was w Białymstoku. Mimo osłabienia organizmu, znajdzie sile by nie zawieść swoich fanów oraz organizatorów tego dużego przedsięwzięcia jakim jest trasa Bingo tour, czytamy w oświadczeniu.