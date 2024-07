Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński zagrali w odcinku specjalnym z okazji 25-lecia "Milionerów" o pieniądze dla Fundacji TVN Nie jesteś sam. Udało im się zebrać astronomiczną kwotę pół miliona złotych. Duet z "Dzień Dobry TVN" wycofał się na pytaniu o milion złotych, chociaż wielu widzów wytyka im w komentarzach, że to wiedza na poziomie liceum.

Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński mieli okazję zagrać w "Milionerach" i przekonali się, że bycie na miejscu uczestników jest bardzo stresujące, a wiedza nie wystarcza, by bezbłędnie odpowiadać na pytania. Jako duet poradzili sobie jednak doskonale. Małgorzata Rozenek bez podania wariatów potrafiła odpowiedzieć m. in. na pytanie dotyczące Igi Świątek, a także popisała się znajomością języka francuskiego.

Duet prowadzących "Dzień Dobry TVN" miał jednak problem przy pytaniu o "Squid Game", a także "Grę o tron". W tym drugim przypadku postanowili poradzić się Radosława Majdana, który jest fanem serialu. Mąż Małgorzaty Rozenek zdążył pomóc, jednak rozłączyło go w pół słowa, co gwiazda skwitowała słowami:

Małgorzata Rozenek po tym telefonie pozwoliła sobie na lekką prywatę:

Chociaż wtrącenia Małgorzaty Rozenek o Radosławie Majdanie rozładowywały atmosferę w studio "Milionerów", widzowie mocno to skrytykowali:

- Po co w każdym programie gadasz o Radosławie... to już nudne. Nikt tak nie gada o rodzinie jak Ty. Chcesz, żeby docierało to do Dody czy o co chodzi? ????

- I ta znowu o Radosławie...????

- Tragedia tego samego jestem zdania popsuła ten program ????????

- Kucharze się popisali mimo wielkiej sympatii dla obu Panów to embarras. Co do Pani Majdan to wiedziałem że od czasu kiedy została prowadzącą ddtvn to Pan Radosław będzie częstym gościem w wielu programach TVN u. (...)

- Jak ktoś wierzy w przypadkowość pytań, to ja nie mam pytań ????