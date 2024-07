Podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN oficjalnie dowiedzieliśmy się, że Małgorzata Rozenek i Krzysztof Skórzyński dołączyli do grona prowadzących "Dzień Dobry TVN". Tuż po konferencji ramówkowej mieliśmy okazję porozmawiać z nowymi prowadzącymi śniadaniówki. Wiemy, jak czują się przed swoim debiutem na żywo!

Małgorzata Rozenek nową prowadzącą "Dzień Dobry TVN" - ta wiadomość zdecydowanie zelektryzowała fanów popularnego programu śniadaniowego! Obok niej zobaczymy Krzysztofa Skórzyńskiego, a debiut nowej pary prowadzących już lada moment! Już w sobotę, 27 sierpnia zobaczymy ich w programie razem z pozostałymi prezenterami "Dzień Dobry TVN", a w najbliższy poniedziałek Rozenek i Skórzyński poprowadzą swoje pierwsze wydanie śniadaniówki.

Jak zdradzili w rozmowie z reporterką Party.pl, stresu przed tym dniem nie brakuje. Jednak jak podkreśliła Małgorzata Rozenek, przygotowują się bardzo intensywnie, aby wszystko wyszło świetnie!

- Mamy niedługo z Krzysztofem nasze pierwsze wydanie, przygotowujemy się do tego bardzo poważnie. [...] Tak naprawdę chodzi o to, żeby dać naszym widzom dobrą, poważną, radosną też dawkę informacji o świecie i właśnie to będziemy przygotowywać - powiedziała przed naszą kamerą Małgorzata Rozenek.

Krzysztof Skórzyński dodał z kolei, że próby przed programem wyszły naprawdę wspaniale.

- My naprawdę w tym studiu, to było widać od pierwszej próby, że my się naprawdę dogadujemy, że się fajnie uzupełniamy, nie wchodzimy sobie w słowo. My się uśmiechamy do siebie, ja się z Małgosią fantastycznie czuję i teraz moją rolą jest to, żeby Małgosia się tak samo czuła ze mną - dodał Krzysztof Skórzyński.