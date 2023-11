"Dzień dobry TVN" - podobnie jak inne programy śniadaniowe nagrywane na żywo — wielokrotnie zaskakuje widzów, a czasem nawet i prowadzących. W tego typu formatach nierzadko dochodzi do nieplanowanych wydarzeń. Najgłośniejsze wpadki (gwóźdź w "Pytaniu na śniadanie") przechodzą później do historii telewizji. Czasem w trakcie programu pojawiają się również łzy wzruszenia. W ostatnim wydaniu "Dzień dobry TVN" Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński mieli trudności w zapanowaniu nad emocjami.

Zamieszanie w studiu "Dzień dobry TVN". Krzysztof Skórzyński opuścił plan

Po zwolnieniu Małgorzaty Rozenek z "Dzień dobry TVN" partnerką Krzysztofa Skórzyńskiego została Ewa Drzyzga. Po ostatnim wydaniu śniadaniówki widać, że prowadzący mogą na sobie polegać w trudnych sytuacjach. W środowym odcinku para omawiała najnowsze doniesienia ze świata show-biznesu. W pewnym momencie pojawiło się nagranie Zofii Zborowskiej, która ogłosiła ciążę.

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński

Na wieść o wielkich zmianach w życiu aktorki Ewa Drzyzga zareagowała bardzo emocjonalnie. Prowadząca nie mogła powstrzymać łez. Widząc to, Krzysztof Skórzyński natychmiast poprosił osoby pracujące w studiu o chusteczkę.

Chusteczka, pilnie! — zawołał Krzysztof Skórzyński.

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński

Po chwili prezenter sam wstał z fotela i opuściła plan "Dzień dobry TVN". Dziennikarz poszedł na backstage po chusteczkę, choć Ewa Drzyzga twierdziła, że sobie poradzi, mówiąc: "Nie, nie, spokojnie, Krzysztof, wyschnie". Jej programowy partner jednak nie dał za wygraną.

Czekaj, czekaj, rozmawiajcie. Ja to ogarnę — powiedział Krzysztof Skórzyński.

Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński

Dziennikarz szybko wrócił na plan i podał Ewie Drzyzdze chusteczkę. Dalsza część rozmowy przebiegła już bez niespodzianek. Nie jest to pierwsze zdarzenie, którego nie przewidzieli wydawcy programu. Pod koniec października w "Dzień dobry TVN" doszło do wpadki — i to w trakcie występu piosenkarki.