Michał Żurawski narzeka na montaż w "Azja Express"! Aktor przed kamerą powiedział kilka szowinistycznych żartów, które oczywiście nie były prawdziwe. Poczucie humoru Michała Żurawskiego nie wszystkim się spodobało, a w internecie posypała się lawina negatywnych komenatarzy na jego temat. Podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" aktor postanowił się z tego wytłumaczyć:

Jestem chamem, cóż mogę poradzić na to? Nie umiem się kontrolować, ale też z góry chciałbym powiedzieć, że to są rzeczy często wyciągnięte z kontekstu. Ciary mi przeszły jak usłyszałem sam siebie, co mówię na temat kobiet. Z dugiej strony mam świadomość, że to były rzeczy totalnie wyjęte z kontekstu. Dla osób inteligentnych jest to do odczytania, dla tych mniej jest to coś wprost, coś nieprzyjemnego. Natomiast telewizja ma to do siebie, że wycina nas.