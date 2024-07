Michał Żurawski i Ludwik Borkowski wygrali "Azja Express". Postanowiliśmy zapytać gospodyni Agnieszki Woźniak-Starak show jakie ma wrażenia po programie i czy Michał z Ludwikiem słusznie wygrali show. Kogo zabrakło jej w finale?

W finale dla mnie by super skład, może niektórych zabrakło. Gośki i Radka to na pewno. Pamiętam jak odpadli, to wysłałam sms-a do dyrektora, że odpadła para, która robiła nam całe show. Ale finał był emocjonujący przez to, że była bardzo wyrównana walka. Dziewczyny szły w łeb w łeb, my do końca nie wiedzieliśmy kto wygra. Różnica była tylko trzech minut! - mówi Party.pl Agnieszka Woźniak-Starak.