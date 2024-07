Izabela Macudzińska to królowa metamorfoz. Właśnie spędza czas na kolejnych wakacjach z rodziną, a jej nowe zdjęcia mocno zaskoczyły jej fanów. Na pierwszy rzut oka trudno ją rozpoznać!

Ale cudnie, nie można oka oderwać - komplementują fani.

Zobaczcie jej przemianę.

Izabela Macudzińska w różowych włosach

Izabela Macudzińska to gwiazda telewizji TTV. Zaczynała karierę w "Królowych życia" a dziś jest gwiazdą "Diabelnie boskich". Cieszy się ogromną popularnością a od niedawna w jej ślady idzie również nastoletnia córka Eliza, która spełnia się jako influencerka, przez co w wieku 16 lat wyprowadziła się z domu, co jej mama mocno przeżyła.

Izabela Macudzińska to nie tylko gwiazda reality show ale również trendsetterka. Fanki uwielbiają jej styl i śledzą liczne metamorfozy. Szczególnie te fryzurowe. Niedawno Izabela Macudzińska pokazała, jak wygląda bez doczepów. Zazwyczaj internauci kojarzą Macudzińską z ultra długimi blond włosami, jednak oprócz doczepów, celebrytka kocha też peruki, których ma całkiem pokaźną kolekcję. Tym razem zaskoczyła wszystkich ekstremalną przemianą.

Izabela Macudzińska pokazała zdjęcia z wakacji, na których pozuje w neonowo różowej peruce. W tej wersji wygląda niczym Barbie:

A może cała PINK? - zapytała na Instagramie.

Metamorfoza Izabeli Macudzińskiej przypadła fanom do gustu, a pod wpisem nie szczędzili jej komplementów:

Ten róż pasuje Ci idealnie

Pięknie

Pani co by nie założyła to będzie SZTOS

Cudowna zmiana Izuniu, urocza. Zawsze jesteś urocza i dajesz tyle piękna

Ale cudnie nie można oka oderwać, sztos - czytamy na Instagramie.

Izabela Macudzińska powinna pokazywać się w takim wydaniu częściej?

Niedawno "Królowa życia" z mężem Patrykiem Borowiakiem mieli wielką okazję do świętowania. Minęła już piąta rocznica ich ślubu, który nawet relacjonowali w programie. "Kocham najmocniej na świecie". Małżonkowie są parą już od ponad dwóch dekad a z roku na rok kochają się coraz mocnej. Piękna miłość!

