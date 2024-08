Izabela Macudzińska to jedna na najbardziej rozpoznawalnych gwiazd stacji TTV, która znana jest z tego, że lubi luksus, modę oraz niestraszna jest jej medycyna estetyczna. Często też pokazuje się fanom w odmienionej wersji, bez doczepów lub w peruce. A co tym razem zmieniła w swoim wyglądzie Izabela Macudzińska? Sprawdźcie!

Izabela Macudzińska pokazała nową fryzurę

Izabela Macudzińska zyskała popularność podczas programu "Królowe życia", a następnie stacja zaprosiła ją do "Diabelnie boskich". Fani chętnie śledzą jej życie prywatne, które prowadzi u boku męża i nastoletniej córki. Niedawno Eliza wyprowadziła się z domu rodzinnego, co wprawiło Izabelę w wielką rozpacz. Podczas programów telewizyjnych Iza Macudzińska zyskała wiele sympatyków, którzy śledzą ją w social mediach i komentują niemalże każde jej zdjęcie.

Izabela Macudzińska znana jest również z licznych metamorfoz oraz niekiedy kontrowersyjnego stylu. Fanki śledzą jej propozycje outfitów oraz fryzur, a następnie starają się odwzorować niektóre looki. Na co dzień Iza nosi piękne, długie blond włosy, które są zasługą profesjonalnego przedłużania, jednak czasem pokazuje się w zupełnie innej fryzurze. Dokładnie tak jak teraz!

Izabela Macudzińska dodała nowe zdjęcie na swój profil i jest zupełnie nie do poznania! Krótkie blond włosy z ciemniejszym odrostem, a do tego ogromne okulary sprawiają, że fani mieli wątpliwości, czy to na pewno ich ulubienica.

Wiadomym jest, że nowa fryzura jest konsekwencją założenia peruki, jednak większość fanów ocenia tę zmianę na duży plus:

Świetnie w tych włosach

W tych włosach jest Pani obłędnie 100razy lepiej niż w długich bosko

O niebo lepiej, jeszcze tylko żeby były prawdziwe

Taka długość ! Kot - rozpisują się fani.

Jednak niektórzy zdecydowanie bardziej wolą Izę w długich blond włosach:

Izunia co Ci odbiło z tą fryzurą ...

Tylko proszę Izu nie ścinaj swoich długich włosków ,w długich naprawdę wyglądasz super najlepiej

O nieeee... tylko długie!

A Wy, jak oceniacie zmianę fryzury Izabeli Macudzińskiej?

