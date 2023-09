Izabela Macudzińska wystąpiła w "Damach i Wieśniaczkach". Na kilka dni musiała opuścić swoją luksusową posiadłość i udać się na wieś, gdzie musiała sprostać wielu przydomowym obowiązkom i wysiłkowi fizycznemu, który codziennością pracy na gospodarstwie. Chociaż "Królowa życia" dawała z siebie wszystko by pokazać się z jak najlepszej strony, nie wszystko była w stanie znieść... Podczas pracy w chlewiku i czyszczeniu klatek świniom, gwiazda TTV... zwymiotowała. Takiego obrotu sprawy się nie spodziewała. Izabela Macudzińska w "Damach i Wieśniaczkach" Izabela Macudzińska postanowiła na kilka dni porzucić swoje luksusowe życie u boku Patryka Borowiaka i przeprowadzić się na wieś. Wszystko w ramach programu "Damy i wieśniaczki". Na ten czas jej miejsce zajęła skromna i pracowita Ilona. Izabela Macudzińska nie przyjechała jednak do domu "wieśniaczki" z pustymi rękoma. Przywiozła dla jej córki piękną toaletkę, by nagrodzić ją za ciężką pracę oraz nieocenioną pomoc rodzicom a także ubrania z jej autorskiego sklepu. Nie zapomniała również o swoje zmienniczce Ilonie, dla niej również czekały w domu niespodzianki, które zobaczy tuż po powrocie. Ruszyło mnie to, że zostałam tak ciepło przyjęta. To są wspaniali ludzie. Stęskniłam się też za swoją córką i do Beatki miałam takie emocje jak do swojego dziecka. Mąż dokuczał Izabeli Macudzińskiej, gdy pakowała się na wyjazd. "Gumowce sobie weź, grabie, łopatę" - instruował, pakującą walizkę żonę. "Królowa życia" poznała odmienną rzeczywistość, szczególnie kiedy miała ograniczony budżet na zakupy. Izabela Macudzińska robiła zakupy z kalkulatorem , by nie przekroczyć przeznaczonej na nie sumy. Chociaż na co dzień żyje zupełnie inaczej, mocno doceniła poświęcenie Ilony, z którą na chwilę...