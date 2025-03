Eliza Macudzińska opublikowała w sieci emocjonujące nagranie. Chciała podzielić się swoimi emocjami, które nagromadziły się przez ostatni rok. Przyszedł czas, aby się tym podzielić. W pewnym momencie musiała przerwać nagranie, by poradzić sobie z emocjami.

Córka Macudzińskiej wyprowadziła się z domu w wieku 16 lat. Powód był zaskakujący, ponieważ rozpoczęła swoją karierę influencerską i za zgodą rodziców wzięła udział w projekcie Teenz. Tennz to grupa młodych influencerów, którzy tworzą wspólny kontent do sieci. By współpraca przebiegała sprawnie wszyscy zamieszkali w jednym domu pod Warszawą. Właśnie minął rok od wyprowadzki Elizy Macudzińskiej z rodzinnego domu. Nastolatka wraz z przyjaciółmi zakończyła pierwszy duży projekt Teenz, którym było daily nagrywane przez cały poprzedni rok. Aktualnie wróciła do rodzinnego domu.

Postanowiła podsumować, to co spotkało ją w ciągu ostatniego roku. Eliza Macudzińska nie potrafiła opanować wzruszenia.