Marta z 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła pójść szlakiem innych gwiazd i podzieliła się z internautami wspólnymi chwilami z synem - na relacjach uwieczniła ich wspólny weekend w Sosnowcu. Przypominamy, że była pierwszą uczestniczką, która postanowiła wystąpić w programie razem ze swoim dzieckiem. Niestety, nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem. Fani programu martwili się, że Ryszard przywiąże się do jej programowego męża, Marcie jednak udało się zadbać o jego komfort.

Niedługo po finale zdecydowała się żyć z dala od blasku fleszy. Od dawna na jej profilach społecznościowych nie pojawiały się żadne zdjęcia chłopca, a fani zastanawiali się co u nich słychać. Teraz postanowiła pochwalić się wspólnymi chwilami z synem na Instagramie. Zobaczcie, jak bawił się mały Rysiu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta pokazała, jak spędza czas z synem. Ale wyrósł!

Udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" był trudny dla Marty, nie tylko dlatego, że zakończył się niepowodzeniem jej małżeństwa z Maciejem, ale również dlatego, że zderzyła się z nieprzyjemną krytyką. Cieszymy się jednak, że 3-letni Ryszard i ona sama świetnie sobie radzą.

Od emisji kontrowersyjnego eksperymentu minęło już trochę czasu, a dwuletni wówczas Rysiek bardzo się zmienił i znacznie urósł. Ostatnio Marta ze "Ślub od pierwszego wejrzenia" także przeszła nawet metamorfozę.

Teraz 38-latka postanowiła udostępnić na swojej relacji na Instagramie zdjęcia syna znad jeziora w Sosnowcu.

To nie wszystko, 3-latek miał sporo innych atrakcji, bo na zabawie w piasku się nie skończyło. Mały żartowniś zapozował siedząc na miejscu kierowcy w wozie strażackim. Postanowił się trochę powygłupiać i zrobił do obiektywu zabawną minę. Na zdjęciu widać, że świetnie się bawił, może to doświadczenie sprawi, że w przyszłości zostanie strażakiem? Trzymamy kciuki!

Wóz strażacki to był tylko początek, 3-latek postanowił również sprawdzić siedzenia w samochodzie policyjnym. Tym razem również towarzyszył mu dobry humor, a jego mama uchwyciła kolejne wygłupy swojej pociechy. Jak myślicie, który pojazd urzekł go bardziej?

