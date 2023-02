Poznaliśmy nowych bohaterów 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie udział bierze m.in. Marta Podbioł, która została dopasowana do Macieja Mikołajczaka. Ostatnio to jej mężowi "dostało się" od internatów, a tym razem to na Martę spadła krytyka. Wszystko przez... palenie papierosów w dniu ślubu. Dziewczyna postanowiła odpowiedzieć na krytykę mocnym, długim wpisem na swoim Instagramie! "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta odpowiada na krytykę widzów Wiemy już, jak wyglądają pary 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - to Justyna i Przemek, Marta M. i Patryk oraz Marta P. i Maciej. Ostatnia z tych par na ten moment wzbudza w widzach najwięcej emocji. Wszystko przez to, że zdaniem fanów Marta i Maciej kompletnie do siebie nie pasują. Fanom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie spodobało się również zachowanie Maćka podczas ślubu - wszystko przez jego dość "imprezowy" nastrój podczas ceremonii. Mężczyzna nie mógł opanować swojego ciągłego śmiechu, jednak jak potem wytłumaczył, właśnie tak zareagował na stres. Teraz z kolei to Marta musiała zmierzyć się z krytyką ze strony fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wszystko przez to, że paliła papierosy w dniu swojego ślubu, co uchwyciły kamery. Uczestniczka 8. edycji telewizyjnego eksperymentu postanowiła odpowiedzieć na krytykę, publikując mocny wpis na Instagramie. - „Pani Młoda z papierosem? Fuuuuj jak tak można?!” „Suknia ślubna i do tego fajka? Jak to wygląda? Nie mogła tego ukryć?!” No nie mogła. Nie zamierzałam udawać kogoś, kim nie jestem. A jestem m.in. nałogowym palaczem. Czy jestem z tego dumna? Niekoniecznie. Czy lubię palić? Niestety tak, przez co tak trudno jest mi to rzucić… - zaczęła swój wpis Marta. Zobacz także: "Ślub od...