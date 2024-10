Marta Paszkin i jej mąż, Paweł Bodzianny to jedna z najbardziej lubianych par, którą widzowie poznali dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Dziś fani mogą śledzić ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio para chwaliła się zdjęciami z wakacji w Turcji - cała rodzina świetnie bawiła się podczas wypoczynku, co mogliśmy zobaczyć właśnie na fotkach opublikowanych na Instagramie. Niespodziewanie jednak końcówka wakacji okazała się bardzo nieprzyjemna. Marta Paszkin pokazała kadr ze szpitala i przekazała smutne wieści.

Martę Paszkin i Pawła Bodziannego poznaliśmy w 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". Ta dwójka szybko podbiła serca widzów, którzy pomimo upływy lat, wciąż chętnie obserwują ich dalsze poczynania. Dziś Marta i Paweł są nie tylko szczęśliwym małżeństwem, ale także zostali rodzicami dwóch uroczych pociech. W czerwcu 2022 roku powitali na świecie syna Adasia, a z kolei w lutym 2024 roku urodziła się Gracja. Para wychowuje również córkę Marty z poprzedniego związku.

O tym, co słychać u Marty, Pawła i ich pociech, dowiadujemy się regularnie z mediów społecznościowych. Marta Paszkin często dzieli się nowinkami na swoim Instagramie, na którym zgromadziła ponad 126 tys. obserwatorów. Ostatnio profil żony Pawła Bodziannego zdominowały zdjęcia z rodzinnych wakacji w Turcji. Nie brakowało błogiego wylegiwania się na plaży i wielu atrakcji. Niespodziewanie jednak końcówka urlopu zrobiła się dość nieprzyjemna.

Marta Paszkin przekazała bowiem swoim fanom smutne wieści. Żona Pawła Bodziannego pokazała kadr ze szpitala, na którym widzimy ją oraz jej synka. W opisie na zdjęciu czytamy:

W temacie ,,przygód'', to nasze ostatnie godziny w Turcji do najłatwiejszych nie należały... Jak już się zbiorę ze wszystkim , to dam wam znać, ku przestrodze, na co trzeba zwrócić uwagę

- przekazała Marta Paszkin