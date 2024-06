Zuza Maciejewska po zakończeniu udziału w "Love Island 9" pozostała w kontakcie z fanami za pośrednictwem Instagrama. To właśnie w tym miejscu regularnie publikowała nowe kadry i relacje, jednak w ostatnim czasie obserwatorzy Zuzy zauważyli, że jest jej znacznie mniej w social mediach. Teraz wyjaśniło się, jaka jest tego przyczyna. Jak się okazało, zwyciężczyni 9. edycji "Love Island" trafiła do szpitala! Zuza właśnie pokazała zdjęcie ze szpitalnego łóżka i napisała fanom kilka słów na ten temat.

Zuza z 9. edycji "Love Island" trafiła do szpitala

Zuza z "Love Island 9" zdobyła sporą sympatię fanów, a jej związkowi z Jarkiem kibicowało tysiące widzów show. Nic więc dziwnego, że to właśnie oni wygrali program. Niestety, ku zaskoczeniu wielu fanów, relacja Zuzy i Jarka rozpadła się niedługo po finale "Love Island" i to w dość burzliwej atmosferze. Mimo tego internauci w dalszym ciągu chętnie śledzą losy zwycięzców programu za pośrednictwem Instagrama. Tym razem ich uwaga skupiła się na Zuzie, która właśnie przekazała, że trafiła do szpitala!

love island screen

Zuza po chwilowej ciszy na swoim instagramowym profilu nagle opublikowała swoje zdjęcie wprost ze szpitala i przekazała fanom smutne informacje.

Dla wszystkich, którzy napisali do mnie i nie otrzymali jeszcze odpowiedzi - wczoraj wylądowałam w szpitalu. Odezwę się tak szybko, jak to możliwe. Wakacje w Polsce rozpoczęły się dobrze. - przekazała Zuza z ,,Love Island''

Instagram/zuzanna_maciejewska_

Zwyciężczyni "Love Island 9" jednak nie poinformowała, jak się czuje i co dokładnie się stało, że wylądowała w placówce medycznej. Trzymamy kciuki za szybki powrót Zuzy do zdrowia!

